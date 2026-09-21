Vóc dáng thon gọn khó tin của Lee Da Hae dù đang mang thai 8 tháng

Lee Da Hae khiến người hâm mộ chú ý khi khoe loạt ảnh đời thường ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Nữ diễn viên vẫn giữ vẻ ngoài rạng rỡ, trong khi vòng bụng gần như được che kín dưới trang phục rộng rãi.

Cụ thể, mới đây, Lee Da Hae đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: “Không ngờ đã bước sang tháng thứ 8 của thai kỳ. Tôi thậm chí còn quên mình đang ở tuần thứ bao nhiêu nên đã hỏi ChatGPT. ChatGPT nói rằng tôi đã bước sang tuần thứ 29 rồi. Thật đáng tin cậy khi có một người hiểu tôi hơn cả chính tôi”.

Lee Da Hae khoe vóc dáng thon gọn ở tháng thứ 8 của thai kỳ.

Trong loạt ảnh, Lee Da Hae tận hưởng khoảng thời gian thư giãn bên bờ sông ngập nắng. Nữ diễn viên diện áo thun và quần đen, khoác thêm áo jacket rộng cùng mũ màu be. Cô thoải mái tựa vào lan can, hướng ánh mắt về phía máy ảnh và nở nụ cười rạng rỡ.

Đáng chú ý, dù đang mang thai ở tháng thứ 8, vòng bụng của Lee Da Hae gần như không lộ rõ do cô lựa chọn trang phục rộng. Vóc dáng thon gọn cùng diện mạo tươi tắn của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, Lee Da Hae cũng trải lòng về cảm giác áy náy khi không thể dành nhiều thời gian nghỉ ngơi trong thai kỳ. Nữ diễn viên viết: “Dạo gần đây tôi bận rộn đến mức không có thời gian để ngẩng đầu lên, với những công việc có phần quá sức. Đôi khi tôi cũng cảm thấy có lỗi với Heaven vì không thể thoải mái nghỉ ngơi”.

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, Lee Da Hae cũng trải lòng về cảm giác áy náy khi không thể dành nhiều thời gian nghỉ ngơi trong thai kỳ.

Tuy nhiên, Lee Da Hae cho biết cô cảm thấy biết ơn khi mỗi lần kiểm tra sức khỏe, cả bản thân và em bé đều được bác sĩ xác nhận đang trong tình trạng rất tốt.

“Mỗi lần kiểm tra, mọi người đều nói rằng em bé và tôi đều rất khỏe mạnh, mọi thứ đều tốt đẹp nên tôi chỉ cảm thấy biết ơn. Tôi cũng cảm ơn Heaven vì đã kiên cường đồng hành cùng mẹ. Hai tháng còn lại, chúng ta cũng cùng nhau cố gắng nhé”, nữ diễn viên nhắn nhủ con.

Lee Da Hae cảm thấy biết ơn khi mỗi lần kiểm tra sức khỏe, cả bản thân và em bé đều được bác sĩ xác nhận đang trong tình trạng rất tốt.

Lee Da Hae và nam ca sĩ Seven từng có 8 năm hẹn hò trước khi tổ chức đám cưới vào tháng 5/2023. Sau gần 3 năm kết hôn, cặp đôi công bố tin vui mang thai trong năm nay và nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.