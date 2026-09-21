Lâm Tâm Như tái ngộ Tô Hữu Bằng

Theo Sina, tại đêm gala âm nhạc tổ chức ở Macau tối 20/9, Cổ Cự Cơ, Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như gây bất ngờ khi cùng xuất hiện trên sân khấu. Bộ ba diễn viên Tân dòng sông ly biệt hóa thân thành các nhân vật của họ trong phim, cùng hát ca khúc Tình sâu đậm, mưa mịt mù.

Cổ Cự Cơ xuất hiện trong bộ vest kinh điển của Hà Thư Hoàn. Trong khi, Tô Hữu Bằng đeo râu giả và kính tròn để hóa thân thành Đỗ Phi, còn Lâm Tâm Như xuất hiện với bộ váy đỏ nổi bật. Từng chi tiết trong tạo hình của cả ba đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Bộ ba diễn viên Tân dòng sông ly biệt trên sân khấu tối 20/9. Ảnh: Weibo.

Video tiết mục trình diễn của bộ ba Tân dòng sông ly biệt lập tức được lan truyền và vào danh sách chủ đề được quan tâm nhất Weibo, thu hút hàng triệu lượt tiếp cận. Dân mạng bình luận khoảnh khắc các diễn viên cùng hòa giọng trong ca khúc nổi tiếng một thời, họ không khỏi cảm thấy xúc động và hoài niệm. Một số khán giả còn gọi đây là "màn tái ngộ thế kỷ". Trước đó, vào đầu thập niên 2000, Tân dòng sông ly biệt cùng ca khúc chủ đề Tình sâu đậm, mưa mịt mù gây sốt tại một số quốc gia châu Á, gắn liền với thanh xuân của nhiều khán giả thế hệ 8X, 9X.

Tân dòng sông ly biệt phát sóng năm 2001, được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Yên vũ mông mông của nhà văn Quỳnh Dao. Tác phẩm lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1930, xoay quanh mối quan hệ tình cảm giữa Lục Y Bình, Lục Như Bình, Hà Thư Hoàn và Đỗ Phi.

Sau hơn 2 thập kỷ, Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như đều trở thành diễn viên hạng A, sau đó lấn sân làm đạo diễn, nhà sản xuất. Cổ Cự Cơ cũng là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng tại Hong Kong.

Về phía Triệu Vy, từ năm 2021, cô bị "cấm sóng" ngầm, không còn hoạt động giải trí như trước. Đầu năm 2024, tài khoản mạng xã hội của Triệu Vy mới hoạt động trở lại sau thời gian bị chặn. Cuối 2024, diễn viên sinh năm 1976 công khai ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long.