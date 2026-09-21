Diễn viên Quang Sự 'Dưới ô cửa sáng đèn' lên chức lần 3 ở tuổi 42

Mới đây, diễn viên Quang Sự khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh con thứ 3 mới sinh dù trước đó anh đặc biệt kín tiếng về đời tư và giữ kín thông tin và hình ảnh về vợ con.

Diễn viên Quang Sự

Quang Sự chia sẻ với VietNamNet gia đình mới đón thêm bé thứ 3. Thời điểm quay Dưới ô cửa sáng đèn ngoài Hà Nội cũng là lúc vợ nam diễn viên sắp sinh. "Tôi là người thích trẻ con nên thêm một bé nữa, tôi và gia đình đều rất hạnh phúc", anh nói.

Con gái lớn của Quang Sự hiện học lớp 7. Con trai thứ 2 của nam diễn viên hiện đang học lớp 3. "Rất may có bà nội của các bé ở cùng nên cũng hỗ trợ cho vợ chồng tôi nhiều. Còn về công việc, thông thường xong 1 dự án dài hơi tôi sẽ nghỉ gần như trọn vẹn 1 hoặc 2 tháng ở nhà phụ vợ chăm và chơi với con để bù đắp cho những ngày quay xa.

Thường ngày nếu không đi quay, không có việc gì quan trọng có khi cả tuần tôi chỉ quanh quẩn ở nhà cũng thấy thoải mái. Nếu quay ở tỉnh thường 1 tháng tôi sẽ sắp xếp về nhà tối thiểu 1,2 lần. Có khi về 2-3 ngày, có khi cả tuần tùy vào lịch quay. Ngoài ra nếu đi quay tỉnh dài ngày mà đúng vào dịp nghỉ lễ hay nghỉ hè, nghỉ Tết... thường tôi sẽ đưa cả nhà đi cùng, vừa kết hợp du lịch cùng nhau, vừa cho mấy bé hiểu thêm về công việc của tôi", Quang Sự chia sẻ với VietNamNet.

Diễn viên Quang Sự đăng ảnh con nhưng giấu kín mặt của bé.

Quang Sự cho biết mấy năm gần đây đã cởi mở hơn nhiều trong việc dùng mạng xã hội tương tác với mọi người và thừa nhận đó là nhược điểm trước đây cần phải thay đổi nhiều hơn. Dù vẫn giấu kỹ mặt vợ con nhưng nam diễn viên cũng đã bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về gia đình, chuyện đã kết hôn và có em bé.

"Tôi coi trọng thế giới riêng. Tôi hơi lo xa, tôn trọng cảm xúc của các bé nên ít chia sẻ ảnh của các con chứ không phải là muốn giấu. Các con giờ đã lớn hơn và tự hào về công việc của bố. Mới đây bé thứ 2 có hỏi tôi là tại sao ba chỉ khoe chị mà không nói về con với mọi người. Nhiều khán giả chưa biết tôi có gia đình nên đó cũng là lý do tôi muốn chia sẻ thêm", anh nói.

Quang Sự cho biết năm ngoái nhận được đề nghị quay quảng cáo về dòng xe gia đình nhưng sau khi hỏi ý kiến, con gái anh không muốn tham gia nên nam diễn viên đã từ chối. Anh cũng hạn chế đăng ảnh con đề phòng rủi ro sau này trước cơn bão công nghệ và AI có thể vi phạm quyền riêng tư.

Quang Sự từng được đào tạo bài bản về diễn xuất tại Hàn Quốc.

Quang Sự sinh năm 1984, được khán giả truyền hình nhớ tới qua các phim: Yêu hơn cả bầu trời, Gia đình mình vui bất thình lình, Trạm cứu hộ trái tim, Dưới ô cửa sáng đèn... Anh cho biết tháng 10 sẽ trở lại truyền hình cùng hai dự án điện ảnh ra mắt đầu năm tới.

Quang Sự trong "Dưới ô cửa sáng đèn":