Dân vận bắt đầu từ việc dân cần

Mô hình dân vận “Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế” của Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh

Dân vận từ những điều thiết thực

Với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, một tấm thẻ bảo hiểm y tế giúp gia đình giảm bớt gánh nặng khi con em không may đau ốm. Từ nhu cầu đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh vận động xã hội hóa để trao thẻ bảo hiểm y tế cho các em khó khăn. Hơn 700 triệu đồng đã được huy động, qua đó hỗ trợ 953 thẻ; riêng từ đầu năm 2026 đến nay, 188 học sinh tại 12 trường thuộc 7 xã tiếp tục được hỗ trợ, với kinh phí gần 100 triệu đồng.

Tại Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Đinh Văn Lâm Hà, cô Nguyễn Thị Hoài Thu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sự hỗ trợ giúp học sinh khó khăn được bảo đảm quyền lợi khi khám, chữa bệnh, đồng thời tạo thuận lợi để nhà trường vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ.

Cùng hướng đến những nhu cầu thiết thực, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức các hoạt động xã hội tại địa bàn khó khăn, kết hợp hỗ trợ với tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, tố giác tội phạm, phòng cháy, chữa cháy. Ông Mang Tình, thôn Ka Lon, xã Phan Sơn, cho rằng điều người dân trân trọng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là việc cán bộ công an về tận địa phương, tìm hiểu cuộc sống và hướng dẫn những kiến thức cần thiết.

Tại vùng đồng bào Chăm khu vực phía Đông tỉnh, bên cạnh tuyên truyền pháp luật, lực lượng công an luôn chú trọng gặp gỡ chức sắc, người có uy tín, già làng, trưởng thôn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng. Hơn 30 buổi tuyên truyền pháp luật và 3 lớp “Bình dân học vụ số” đã thu hút hơn 6.000 lượt người tham gia. Qua đó góp phần đưa thông tin chính thống đến gần hơn với người dân và nâng cao khả năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên không gian mạng cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số

Theo ông Thanh Ổn (Mưm 40), thuộc Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Lâm Đồng, việc cán bộ công an trực tiếp xuống địa bàn, trao đổi và thông tin về pháp luật giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống. Các chức sắc, người có uy tín cũng phối hợp tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu, nắm rõ những quy định liên quan đến đời sống và tuân thủ pháp luật trong đồng bào có đạo tại địa phương.

Cách làm này góp phần đưa công tác tuyên truyền, vận động sát thực tế hơn, đồng thời tạo thêm kênh thông tin để lực lượng công an phối hợp với cấp ủy, chính quyền nắm bắt và xử lý vấn đề ngay từ cơ sở.

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông

Đổi mới từ cách làm đến cách nghĩ

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng có địa bàn rộng hơn, đặc điểm dân cư và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự cũng đa dạng hơn. Theo Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, công tác dân vận phải vừa bao quát toàn tỉnh, vừa sát từng địa bàn, nhóm dân cư và vấn đề cụ thể; lấy việc giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân làm trung tâm. Dân vận cần được đặt trong từng mặt công tác của lực lượng công an: người dân cần biết gì, đang gặp khó khăn nào, có thể tham gia phòng, chống tội phạm ra sao.

Cán bộ Công an hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính

Hiệu quả dân vận vì vậy không chỉ nằm ở số mô hình hay số cuộc tuyên truyền, mà ở việc vấn đề của người dân có được giải quyết, sự tham gia, tin cậy của Nhân dân có được củng cố và kết quả có được duy trì bền vững hay không. Khi “dân vận” bắt đầu từ việc “dân cần” và đi đến cùng với việc giải quyết vấn đề, đó cũng là cách củng cố niềm tin, phát huy sức dân, góp phần giữ bình yên ngay từ cơ sở.