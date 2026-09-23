Mỗi học viên Việt Nam là một nhịp cầu thắt chặt đoàn kết hữu nghị với Belarus

Cùng đi có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam.

Đón tiếp Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn Việt Nam có Thiếu tướng Dmitry Streshinsky, Giám đốc Học viện Quân sự Belarus.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn Ban giám đốc, cán bộ và giảng viên nhà trường đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo.

Các đại biểu dự buổi tiếp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, Belarus đã cùng gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Quan hệ ấy tiếp tục phát triển và hiện đã được nâng lên thành Đối tác chiến lược.

Trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, Bộ Quốc phòng Belarus đã dành các suất đào tạo miễn phí, ưu đãi cho học viên quân sự Việt Nam tại Học viện Quân sự Belarus. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá đây là một kết quả thiết thực của hợp tác quốc phòng song phương. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trong quá trình học tập tại Học viện, học viên Việt Nam có điều kiện tiếp thu kiến thức quân sự, rèn luyện trong môi trường chính quy và hiểu thêm về đất nước, con người Belarus.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao QĐND Việt Nam tham quan Học viện Quân sự Belarus.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao trình độ giảng dạy, sự chuyên nghiệp và tâm huyết của Ban giám đốc, đội ngũ giáo sư, giảng viên của Học viện. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo và quan tâm, giúp đỡ các học viên quân sự Việt Nam. Khi trở về nước, các học viên sẽ vận dụng kiến thức đã học vào công tác, đồng thời góp phần vun đắp quan hệ giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi sổ vàng lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Tại buổi gặp gỡ học viên Việt Nam, Trung sĩ Huỳnh Hồng Anh, Trưởng đoàn học viên quân sự Việt Nam tại Cộng hòa Belarus báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn về tình hình học tập, sinh hoạt của các học viên. Theo đó, các học viên đã tích cực học tập, được giảng viên đánh giá cao; kết quả học tập đều đạt loại khá, giỏi và không có trường hợp vi phạm quy định. Học viện Quân sự Belarus đã bố trí chỗ ở cho các học viên Việt Nam tại ký túc xá.

Trung sĩ Huỳnh Hồng Anh cho biết thêm, nhờ sự động viên của gia đình, sự quan tâm của chỉ huy các cấp và sự giúp đỡ của các đơn vị quản lý lưu học sinh, các học viên yên tâm học tập, rèn luyện; giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành nội quy nhà trường và pháp luật nước sở tại.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu động viên các học viên quân sự Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng khi các học viên Việt Nam được học tập tại một ngôi trường có truyền thống đào tạo lâu năm. Đã có nhiều học viên Việt Nam từng học tại Học viện Quân sự Belarus, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đã trưởng thành, trở thành cán bộ, sĩ quan công tác tại các cơ quan, đơn vị trong QĐND Việt Nam.

Trung sĩ Huỳnh Hồng Anh báo cáo.

Các học viên quân sự Việt Nam đang học tập tại Học viện Quân sự Belarus.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong các học viên hôm nay tiếp nối truyền thống ấy, xác định rõ trách nhiệm của mình để nỗ lực học tập, rèn luyện. Mỗi học viên quân sự Việt Nam là một nhịp cầu góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước. Trong quá trình học tập, sinh hoạt cùng học viên Belarus và các nước khác, các học viên cần xây dựng quan hệ tốt đẹp với bạn bè quốc tế, giữ gìn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các học viên quân sự Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, khi trở về nước, các học viên sẽ phát huy tốt kiến thức đã học, đồng thời tiếp tục vun đắp, lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam - Belarus tới đồng chí, đồng đội và các thế hệ mai sau.