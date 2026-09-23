Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội ủy quyền điều hành cho cấp phó

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội uỷ quyền cho Phó Giám đốc Bệnh viện phụ trách trong thời gian Giám đốc vắng mặt. Ảnh: Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Ngày 23/9, TS.BS Bùi Vinh Quang, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, đã ký Quyết định số 3609/QĐ-BVUB về việc ủy quyền điều hành công việc trong thời gian ông vắng mặt tại cơ quan.

Theo quyết định, ông Bùi Vinh Quang ủy quyền cho TS.BS Vũ Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, phụ trách điều hành và giải quyết các công việc của bệnh viện trong thời gian Giám đốc vắng mặt.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/9/2026. Ông Vũ Kiên được giao chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc theo quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện; đồng thời chịu trách nhiệm trước Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện, Ban Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và trước pháp luật về những công việc được ủy quyền.

Điểm đáng chú ý là quyết định chỉ nêu ông Quang “vắng mặt tại cơ quan”, không nêu lý do hay thời gian cụ thể của việc vắng mặt.

Trong bối cảnh hiện nay, thông tin này thu hút sự quan tâm bởi Bệnh viện Ung bướu Hà Nội là một trong những cơ sở chuyên khoa ung thư quan trọng của Thủ đô.

TS.BS Bùi Vinh Quang, sinh năm 1974, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội từ tháng 11/2018 đến nay.

Tháng 2/2026, ông Quang được trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú, ghi nhận quá trình hơn hai thập kỷ công tác và cống hiến trong lĩnh vực ung bướu.

Trong quá trình điều hành, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội được Hà Nội định hướng phát triển thành bệnh viện chuyên khoa ung bướu tuyến cuối của Thủ đô.

Cơ sở này đang triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu về phẫu thuật ung thư, hóa trị, xạ trị, điện quang can thiệp và các phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu; đồng thời vận hành các kỹ thuật xạ trị như VMAT, SRS và xạ trị 4D.

Bệnh viện cũng đang được thành phố định hướng phát triển cơ sở 2 tại Thượng Cát, cùng kế hoạch đầu tư các kỹ thuật xạ trị tiên tiến, trong đó có xây dựng Trung tâm Xạ trị Proton.

Đây là một bệnh viện có quy mô và vai trò chuyên môn lớn trong điều trị ung thư. Vì thế, mọi biến động liên quan đến thuốc, vật tư, thiết bị hoặc hoạt động mua sắm tại bệnh viện đều có thể tác động trực tiếp đến quá trình điều trị của người bệnh.