Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất 4 định hướng lớn tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ
Tối 22/9, phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: trong bối cảnh trật tự quốc tế chuyển dịch sâu sắc, thay đổi là không thể tránh khỏi, nhưng xung đột và đối đầu không phải là tất yếu. Việt Nam đề xuất bốn định hướng nhằm khôi phục lòng tin, thúc đẩy hợp tác và quản trị những chuyển đổi lớn của thời đại.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-de-xuat-4-dinh-huong-lon-tai-phien-thao-luan-cap-cao-dai-hoi-dong-lhq-419027.htm