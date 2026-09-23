Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất 4 định hướng lớn tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ

Với giọng nói mạnh mẽ và đầy tự hào, Tổng thống quốc đảo Nauru ở Nam Thái Bình Dương đứng lên trước cuộc họp lớn nhất của các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên hợp quốc tuyên bố ông có điều quan trọng muốn nói: Nauru đã đổi tên và đồng thời khôi phục lại di sản của mình.