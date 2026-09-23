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Việt Nam tiếp nhận hơn 221 triệu USD từ Liên hợp quốc

Sáng 23/9, tại thành phố New York, Hoa Kỳ, trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Việt Nam đã tiếp nhận 3 văn kiện Chương trình hợp tác quốc gia với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF và Quỹ Dân số Liên hợp quốc UNFPA với tổng nguồn lực dự kiến 221,2 triệu USD trong giai đoạn 2027–2031.

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Thùy Dương

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-tiep-nhan-hon-221-trieu-usd-tu-lien-hop-quoc-419069.htm