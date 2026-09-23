Miền Bắc đón nhiều đợt mưa liên tiếp trong những ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (23/9), khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 23/9 có nơi trên 80mm như các trạm: Tường Sơn (Gia Lai) 87.0mm, An Xuân (Đắk Lắk) 89.2mm, Cô Bắc (Tp. Hồ Chí Minh) 89.2mm, An Nông (An Giang) 85.2mm, …

Từ chiều tối 23/9 đến ngày 24/9, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Miền Bắc mưa dông ngày và đêm mai. Ảnh: PV

Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 24/9 và ngày 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, đêm 23/9 và ngày 24/9, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (riêng khu vực Bắc Bộ thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng); khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/9, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Dự báo thời tiết từ đêm 23/9 đến ngày 25/9:

Khu vực Bắc Bộ: Đêm 23/9 và ngày 24/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng); Đêm 24/9 và ngày 25/9, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác.

Bắc Trung Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, từ đêm 24/9 có mưa to đến rất to và dông.

Khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to và dông, riêng khu vực Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ đêm 24/9 mưa giảm dần.

Các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và khu vực Nam Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác: có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 25/9 đến ngày 3/10:

Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, khoảng ngày 30/9-01/10 có khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Bắc Trung Bộ: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế: đêm 25/9, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ: có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 26-27/9, sau mưa có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi to đến khoảng ngày 26-27/9; sau có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.