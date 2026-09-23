Hà Nội tập trung thực hiện 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Học sinh Trường tiểu học Nhân Chính, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục-đào tạo và các cơ sở giáo dục triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, tập trung thực hiện mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Dự kiến, nhóm đối tượng này có thể khai thác, phát triển khoảng 50.000 người tham gia bảo hiểm y tế trong những tháng cuối năm.

Đây là thông tin được chia sẻ từ hội nghị trực tuyến triển khai công tác thu, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 9/2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam diễn ra ngày 23/9 tại điểm cầu Hà Nội.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến phát biểu từ điểm cầu Hà Nội. (Ảnh HSS)

Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến cho biết, trong 9 tháng đầu năm, công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Nội đạt nhiều kết quả tích cực. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (chưa bao gồm lực lượng vũ trang và người đang bảo lưu) đạt hơn 2,7 triệu người, tăng 435.400 người so với cùng kỳ năm 20205, đạt 100,78% kế hoạch, chiếm 48,28% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (chưa bao gồm số người đang bảo lưu) đạt 153.400 người, đạt 90,91% kế hoạch, chiếm 3,73% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế (chưa bao gồm lực lượng vũ trang và các trường hợp tham gia bảo hiểm y tế dưới 3 tháng, đang bảo lưu) ước đạt hơn 8,6 triệu người, đạt 99,08% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,48% dân số.

Qua chín tháng đầu năm 2026, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ước đạt 68.462,3 tỷ đồng, đạt 75,59% kế hoạch giao.

Trên cơ sở kết quả đạt được và căn cứ tiềm năng phát triển trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tập trung rà soát, phân loại từng nhóm đối tượng, từng địa bàn; xây dựng kịch bản cụ thể và triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia nhằm hoàn thành các chỉ tiêu thu, phát triển người tham gia trong những tháng cuối năm.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tổ chức triển khai đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố mới ban hành, tập trung khai thác các nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ. Bảo hiểm xã hội thành phố phấn đấu phát triển khoảng 5.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 10.000 người tham gia bảo hiểm y tế theo chính sách hỗ trợ của thành phố.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng tập trung khai thác nhóm đối tượng đang bảo lưu quá trình đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đã dừng đóng.

Cơ quan này sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu, xác định cụ thể từng nhóm đối tượng và địa bàn, từ đó phối hợp với các cơ quan liên quan, bảo hiểm xã hội cơ sở và tổ chức dịch vụ thu đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia và tham gia trở lại. Mục tiêu phấn đấu phát triển thêm khoảng 2.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 5.000 người tham gia bảo hiểm y tế.

Song song với công tác phát triển người tham gia, Giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, tiếp tục tập trung xử lý tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong hơn 3 tháng cuối năm, Bảo hiểm xã hội thành phố tăng cường kiểm tra trực tiếp, kiểm tra gián tiếp đối với các đơn vị có số tiền chậm đóng lớn; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân gửi văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng, đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp xử lý đối với một số đơn vị theo quy định.

Với các giải pháp đồng bộ, bám sát từng nhóm đối tượng, từng địa bàn và doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ chậm đóng xuống dưới 1,7%, đồng thời tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2026.