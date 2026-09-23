Kỷ niệm 96 năm Quốc khánh Saudi Arabia

Đại sứ Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Algosaibi phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Algosaibi; đại diện các bộ, ban, ngành, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng đông đảo khách mời.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Thamer Algosaibi nhấn mạnh, Quốc khánh là dịp để người dân Saudi Arabia nhìn lại hành trình xây dựng và phát triển đất nước kể từ khi Vương quốc được thống nhất dưới sự lãnh đạo của Quốc vương Abdulaziz vào năm 1932.

Theo Đại sứ, trong khuôn khổ Tầm nhìn Saudi Arabia 2030, Vương quốc đang trải qua quá trình chuyển đổi mạnh mẽ với việc mở rộng cơ hội phát triển, trao quyền cho người dân, đa dạng hóa nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại buổi lễ

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam, Đại sứ Thamer Algosaibi đồng thời khẳng định quan hệ Việt Nam và Saudi Arabia kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1999 đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hợp tác giữa hai nước được mở rộng trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, đầu tư đến văn hóa, du lịch và an ninh.

Đáng chú ý, theo Đại sứ, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 tăng hơn 8% so với năm 2024 và gần 65% so với năm 2021. Những kết quả này cho thấy dư địa lớn để hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế trong thời gian tới.

Đại biểu, khách mời trải nghiệm nghệ thuật vẽ Henna

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao những thành tựu mà Saudi Arabia đạt được trong quá trình triển khai Tầm nhìn 2030, đặc biệt trong đa dạng hóa nền kinh tế, phát triển năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và du lịch.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong gần ba thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia ngày càng bền chặt, sâu sắc và năng động.

Trong bối cảnh cả hai nước đều bước vào những giai đoạn phát triển mới, đây là thời điểm thuận lợi để đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Không gian văn hóa Saudi Arabia được tái hiện tại buổi lễ

Việt Nam mong muốn cùng Saudi Arabia thúc đẩy mạnh hơn hợp tác trong thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học - công nghệ, hạ tầng và lĩnh vực Halal, đồng thời tăng cường phối hợp vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Không gian lễ kỷ niệm năm nay cũng giới thiệu nhiều nét đặc trưng của văn hóa và hợp tác kinh tế Saudi Arabia với các khu trải nghiệm vẽ Henna, thư pháp Ả-rập, cà phê và chà là; khu giới thiệu Hội đồng Doanh nghiệp Saudi Arabia - Việt Nam, Công ty Zamil Steel Việt Nam cùng thông tin về Công ty Naseej.

Nghệ thuật thư pháp thu hút khách tham dự

Các hoạt động góp phần giúp khách mời hiểu thêm về văn hóa Saudi Arabia, đồng thời cho thấy sự gắn kết ngày càng đa dạng giữa cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.