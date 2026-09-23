An Giang: Vĩnh Điều huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị ngập sâu

Các lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị ngập sâu tại ấp T4, xã Vĩnh Điều

Do mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao, khoảng 6 ha lúa của người dân tại ấp T4, xã Vĩnh Điều đang trong thời kỳ thu hoạch bị ngập sâu, có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nếu không được thu hoạch kịp thời.

Trước tình hình đó, Công an xã Vĩnh Điều đã phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, các lực lượng chức năng và người dân khẩn trương triển khai thu hoạch số diện tích lúa bị ngập.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Điều hỗ trợ người dân thu hoạch lúa

Khẩn trương thu hoạch lúa bị ngập

Những ngày qua, mưa lớn liên tục kết hợp triều cường dâng nhanh khiến nhiều diện tích lúa tại ấp T4 bị ngập sâu đúng vào thời điểm thu hoạch. Nước dâng nhanh gây khó khăn cho việc di chuyển, cắt và vận chuyển lúa, đồng thời làm tăng nguy cơ thiệt hại nếu để lúa ngâm trong nước trong thời gian dài.

Nước dâng nhanh khiến nhiều diện tích lúa tại ấp T4 bị ngập sâu

Ngay sau khi nắm tình hình, Công an xã Vĩnh Điều đã huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xuống địa bàn, phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Điều và các lực lượng liên quan hỗ trợ người dân thu hoạch.

Trong điều kiện mưa lớn, mặt ruộng ngập sâu, các cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia vẫn tích cực cắt lúa, thu gom và vận chuyển từng bó lúa vào bờ. Công việc được triển khai khẩn trương nhằm tận dụng thời gian, hạn chế thấp nhất thiệt hại và giúp người dân bảo toàn thành quả sản xuất.

Các lực lượng khẩn trương vận chuyển lúa vào bờ

Kịp thời hỗ trợ người dân trong thiên tai

Việc các lực lượng nhanh chóng có mặt, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa trong điều kiện thời tiết bất lợi đã góp phần giảm bớt khó khăn cho bà con, hạn chế nguy cơ thiệt hại do lúa bị ngâm nước kéo dài.

Hoạt động cũng thể hiện tinh thần chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng chức năng với nhân dân.

Nước ngập gây nhiều khó khăn cho việc thu hoạch và vận chuyển lúa

Trước đó, ngày 19.9, Công an xã Hội An cũng phát hiện khoảng 1ha lúa hè thu của người dân tại tổ 1, ấp An Bình đang đến kỳ thu hoạch nhưng bị ngập sâu gần 1m. Lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt, phối hợp hỗ trợ người dân thu hoạch, góp phần hạn chế thiệt hại do ngập úng.

Lúa sau khi thu hoạch được vận chuyển đến nơi an toàn

Thời gian tới, Công an xã Vĩnh Điều tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng chủ động ứng phó, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ sản xuất và ổn định đời sống.