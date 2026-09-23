Đề xuất miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn trường học: Giá bữa ăn có giảm?

Mới đây, đề xuất miễn thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang nhận được sự quan tâm của nhiều người. Chính sách được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để các đơn vị nâng cao chất lượng suất ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm.

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Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là nếu được miễn thuế, giá bữa ăn của học sinh có thực sự giảm và chất lượng suất ăn có được cải thiện?

Theo đề xuất, doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ hoạt động này. Cá nhân cư trú kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn cũng được đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập tương ứng.

Mục tiêu của chính sách là khuyến khích các đơn vị tham gia cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học sinh, người bệnh.

Một trong những vấn đề được đặt ra là chưa có cơ sở rõ ràng để khẳng định phần lợi ích doanh nghiệp nhận được từ chính sách miễn thuế sẽ được chuyển thành việc giảm giá suất ăn hoặc tăng chất lượng bữa ăn. Việc miễn thuế cũng không phải là công cụ trực tiếp để bảo đảm doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm.

Không những vậy, việc xác định đúng đối tượng được hưởng ưu đãi cũng là vấn đề cần được tính toán. Trên thực tế, một số doanh nghiệp lớn không chỉ cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện mà còn phục vụ khu công nghiệp, khu chế xuất và nhiều nhóm khách hàng khác.

Nếu chính sách được áp dụng, cần có cơ chế bóc tách rõ doanh thu, thu nhập từ hoạt động cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện với các hoạt động kinh doanh khác để xác định chính xác phần thu nhập được miễn thuế.

Bên cạnh những ý kiến còn băn khoăn, cũng có quan điểm ủng hộ chủ trương hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, song cho rằng chính sách cần được thiết kế chặt chẽ và đúng đối tượng.

Nếu mục tiêu cuối cùng là cải thiện bữa ăn cho học sinh, một vấn đề có thể được cân nhắc là hỗ trợ trực tiếp đến đối tượng thụ hưởng thay vì chỉ thực hiện thông qua doanh nghiệp cung cấp suất ăn.

Thực tế thời gian qua cho thấy, tại một số địa phương, học sinh đã được hưởng chính sách trợ giá bữa ăn bán trú với những mức hỗ trợ khác nhau. Việc Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí giúp nhiều phụ huynh yên tâm hơn, nhất là khi khoản đóng góp của gia đình được giữ ổn định trong khi chất lượng và số lượng suất ăn được kỳ vọng cải thiện.

Vậy nhưng ngay trong những ngày đầu năm học, tại một số nơi vẫn xuất hiện phản ánh về việc suất ăn của học sinh chưa tương xứng với số tiền phụ huynh phải đóng. Điều này cho thấy, dù có cơ chế trợ giá hay ưu đãi thuế, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cách tổ chức, giám sát và trách nhiệm của các đơn vị cung cấp suất ăn.

Bởi vậy, vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở việc doanh nghiệp có được miễn thuế hay không, mà còn là làm thế nào để nguồn lực hỗ trợ thực sự đến được bữa ăn của học sinh. Một chính sách tốt cần đi kèm cơ chế kiểm tra, giám sát minh bạch, xác định rõ trách nhiệm của từng bên và bảo đảm quyền lợi của đối tượng thụ hưởng.

Suy cho cùng, suất ăn học đường liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển thể chất của học sinh. Với các suất ăn dành cho người bệnh, đây cũng là một phần quan trọng trong quá trình chăm sóc, phục hồi sức khỏe. Vì vậy, việc Nhà nước quan tâm, hỗ trợ để nâng cao chất lượng những bữa ăn này là chính sách có ý nghĩa xã hội.

Tuy nhiên, dù được trợ giá hay miễn thuế, điều quan trọng vẫn là các đơn vị cung cấp suất ăn phải đặt chất lượng và sự an toàn lên hàng đầu, không cắt giảm khẩu phần, bớt xén nguyên liệu hay chạy theo lợi nhuận mà làm ảnh hưởng đến bữa ăn của học sinh và người bệnh.

Một ý kiến khác cũng cho rằng, dù các chính sách đề xuất được đưa ra phù hợp và nhân văn thì vẫn cần cả sự tử tế, trách nhiệm và cái tâm của các đơn vị cung cấp suất ăn.

Nếu được thiết kế đúng đối tượng, có cơ chế bóc tách rõ ràng và đi kèm kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chính sách ưu đãi có thể góp phần tạo thêm nguồn lực để cải thiện bữa ăn học đường. Khi đó, lợi ích của chính sách được thể hiện bằng những suất ăn đủ chất, an toàn và tương xứng với số tiền được chi trả.