Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Steve Daines.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Troy Rohrbaugh, đồng Tổng giám đốc toàn cầu Ngân hàng JPMorgan Chase. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Robert (Bobby) Thomson, Phó chủ tịch cấp cao kiêm Tổng phụ trách Quan hệ Chính phủ Toàn cầu của Tập đoàn Visa. Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN.