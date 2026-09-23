Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Sau đợt mưa lũ vừa qua, một số khu vực phía Tây Hà Nội vẫn ngập dù mưa đã kết thúc nhiều ngày. Ngày 23/9, thành phố đã họp với các sở, ngành và địa phương để sớm có giải pháp kỹ thuật, từng bước xử lý căn cơ tình trạng ngập úng kéo dài tại lưu vực sông Bùi, sông Tích.