Mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều tuyến phố, nhà dân tại Khánh Hòa

Lực lượng chức năng xã Thuận Nam hỗ trợ người dân qua bờ tràn thuộc tuyến giao thông 709 nước chảy xiết. Ảnh: TTXVN phát

Tại xã Thuận Nam, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều nơi trên địa bàn xã xuất hiện tình trạng ngập cục bộ. Tuyến đường Văn Lâm - Sơn Hải từ xã Thuận Nam vào xã Phước Dinh đã bị nước tràn qua đường, gây ngập nhiều nhà dân ở khu vực thôn Văn Lâm 3 khoảng 0,5m và tràn qua đường bê tông giao thông nội đồng, gây ngập trắng cánh đồng. Tại đường 709, khu vực bờ tràn đi vào địa bàn các thôn thuộc xã Phước Ninh cũ bị nước ngập và chảy xiết, gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại.

Đối với vùng trũng thấp thôn Thành Tín, xã Ninh Phước, nhiều nhà dân cũng bị ngập khoảng 0,5m. Nhiều diện tích rau màu cũng bị ngập. Riêng tại các phường Phan Rang, Bảo An, Đông Hải, nhiều tuyến phố cũng bị ngập, gây nhiều khó khăn cho vấn đề lưu thông.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, chính quyền các xã, phường đã tổ chức đoàn khẩn trương tiến hành rà soát tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập lụt cao để triển khai biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời bố trí lực lượng túc trực, canh gác không cho người và phương tiện lưu thông qua lại tại những nơi ngập sâu, các ngầm, tràn…, tránh xảy ra thiệt hại về người và tài sản.

Với các địa phương đang gặp tình trạng ngập lụt, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, Công an xã liên tục phát đi thông báo đề nghị người dân không cố tình điều khiển phương tiện qua khu vực nước ngập sâu, nước chảy xiết, bờ tràn, đặc biệt khi không xác định được độ sâu và tình trạng mặt đường. Đồng thời cử lực lượng giúp đưa người dân và phương tiện qua bờ tràn để về nhà an toàn.

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Mưa lũ gây ngập nhiều nhà dân ở vùng trũng thấp của thôn Văn Lâm 3, xã Thuận Nam. Ảnh: TTXVN phát

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các xã, phường khuyến cáo người và phương tiện qua lại chủ động lựa chọn tuyến đường khác đi an toàn hơn; giảm tốc độ, bật đèn và tăng khoảng cách an toàn khi di chuyển trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế. Đồng thời bảo vệ, không cho trẻ em, người cao tuổi tự ý đi qua khu vực ngập nước, bờ tràn có nguy cơ mất an toàn. Người dân cần chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trong bối cảnh mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

Từ ngày 21 - 23/9, mưa lớn kéo dài đã gây ra một số thiệt hại bước đầu cho các địa phương ở khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể, vào ngày 21/9 mưa lớn đã gây sạt lở nhiều vị trí tại Km 218+730 thuộc tuyến Quốc lộ 27, đoạn đèo Ngoạn Mục (xã Lâm Sơn). Sáng 23/9 mưa lớn cũng đã gây sạt lở đất, đá tại một số vị trí trên tuyến đường ĐT701 (đường ven biển khu vực từ xã Cà Ná đến xã Phước Dinh). Chiều cùng ngày, mưa tiếp tục gây ngập lụt tại nhiều tuyến phố và nhà dân.

Hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn và nguy cơ ngập sâu ở nhiều địa phương sẽ khó tránh khỏi.