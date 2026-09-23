Khánh Hòa: Bí thư xã Phước Hậu kiểm tra điểm xung yếu, chỉ đạo ứng phó lũ quét

Tại các điểm xung yếu, ông Lưu Xuân Vũ, Bí thư Đảng ủy xã (bên trái), chỉ đạo các phòng, ban chủ động rà soát, bổ sung phương án “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó khi bão lũ xảy ra

Tại các vị trí kiểm tra, ông Lưu Xuân Vũ yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở lập tức kích hoạt trạng thái sẵn sàng cao nhất, tuyệt đối không chủ quan, lơ là hay để bị động trong mọi tình huống.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản của nhân dân, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hậu yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, địa phương phải giữ thông tin thông suốt và cảnh báo kịp thời. Lực lượng chức năng cùng Ban quản lý các thôn cần thiết lập mạng lưới thông tin cơ sở liên tục.

Cán bộ phụ trách, đặc biệt là các Trưởng thôn mới nhận nhiệm vụ, phải bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với từng tổ liên gia để truyền đạt nhanh chóng, chính xác các bản tin đến người dân.

Bên cạnh đó, xã cần tăng cường tuyên truyền, tối đa hóa công suất hệ thống loa truyền thanh để cảnh báo sớm cho các hộ dân khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp chủ động sơ tán.

Ông Lưu Xuân Vũ, Bí thư Đảng ủy xã, đến thăm hỏi đời sống bà con; đồng thời đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đặt an toàn tính mạng lên trên hết, không đánh bắt, câu cá ven sông suối trước diễn biến phức tạp của mùa mưa lũ

Cùng với đó, lực lượng chức năng khẩn trương rà soát toàn bộ các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để đặt rào chắn, cắm biển cảnh báo và kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khu vực mất an toàn. Xã cũng kích hoạt các đội xung kích cơ động tại từng thôn, kiểm tra trang thiết bị cứu hộ như áo phao, phao cứu sinh, dây thừng, đèn pin, đồng thời hướng dẫn kỹ năng cứu nạn tại chỗ cho lực lượng cơ sở.

Đặc biệt, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động chằng chống nhà cửa, gia cố chuồng trại, tỉa cành cây xung quanh nhà. Người dân cần nâng cao cảnh giác tại các khu vực taluy, bờ kè đất yếu; hạn chế ra đường khi mưa to, sấm chớp và tuyệt đối không trú mưa dưới cây lớn hoặc gần các công trình điện.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Hậu nhấn mạnh, các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các thôn phải thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện - vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ), đặt sự an toàn của người dân lên trên hết.

Theo dự báo, địa bàn tỉnh Khánh Hòa có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ vượt ngưỡng 400mm, kéo dài đến hết ngày 24.9.

Trước đó, ngày 22.9, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công điện khẩn gửi các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 66/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất và bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Ông Lưu Xuân Vũ, Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ trên địa bàn xã

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị chuyên trách bảo đảm vận hành hạ tầng kỹ thuật và đời sống dân sinh, trong đó Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị quản lý hồ chứa phải thực hiện nghiêm quy trình điều tiết nước, thông báo sớm việc xả lũ cho vùng hạ du và linh hoạt tranh thủ tích trữ nước cho mùa khô đối với các hồ đang có dung tích thấp.

Sở Xây dựng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, tập trung bảo đảm an toàn tại các khu vực nguy hiểm như xã Lâm Sơn; Sở GD&ĐT căn cứ tình hình thực tế chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Sở Y tế chuẩn bị phương án khám, chữa bệnh và vệ sinh môi trường sau lũ và Sở Khoa học và Công nghệ cùng các doanh nghiệp viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, địa phương duy trì chế độ trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, liên tục cập nhật diễn biến thời tiết và tình hình thiệt hại để báo cáo cấp thẩm quyền xử lý kịp thời.