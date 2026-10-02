Đàm phán thương mại G20 đạt ít tiến triển

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ), ngày 1/10, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết nhiều bộ trưởng thương mại G20 bày tỏ quan ngại về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp khiến hàng hóa giá rẻ tràn ngập thị trường và gây sức ép lên các ngành sản xuất trong nước.

Ông Greer cho biết gần như tất cả các nước đều thừa nhận đây là vấn đề cần được giải quyết, đồng thời cho rằng các biện pháp ứng phó thương mại hiện hành chưa đủ hiệu quả. Đại diện Thương mại Mỹ cảnh báo các quốc gia sản xuất vượt nhu cầu có nguy cơ tạo ra một nền kinh tế thiếu bền vững. Đây cũng là lý do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương áp thuế nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước.

Bên cạnh vấn đề dư thừa năng lực sản xuất, các bộ trưởng thương mại G20 cũng không đạt được đồng thuận về tuyên bố lên án lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng. Mỹ đã sử dụng vấn đề này làm cơ sở để áp thuế ở mức hai chữ số đối với hơn 60 quốc gia. Theo ông Greer, Washington sẽ tiếp tục thảo luận với các đối tác thương mại có cùng quan điểm về vấn đề này sau hội nghị tại Milwaukee.

Các bộ trưởng G20 cũng thảo luận đề xuất của Mỹ về cải cách sâu rộng hệ thống thuế quan tối huệ quốc (MFN), vốn là một trong những nền tảng của thương mại toàn cầu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Washington cho rằng nguyên tắc thuế quan MFN hiện hành chưa bảo đảm tính có đi có lại và sự cân bằng trong hệ thống thương mại, đồng thời có thể tạo điều kiện cho một số nước hưởng lợi mà không đóng góp tương xứng. Tuy nhiên, Mỹ không đề xuất đưa ra tuyên bố chung về vấn đề này, do cho rằng đây là nội dung cần được thảo luận trong dài hạn.

Trong khi đó, các bộ trưởng thương mại G20 đã nhất trí lên án việc sử dụng lương thực làm công cụ gây sức ép thông qua các biện pháp thương mại mang tính cưỡng ép. Các nước nhất trí rằng việc sử dụng lương thực và nông nghiệp như một công cụ trong các cuộc xung đột là “không thể chấp nhận được.”