Đằng sau việc Chagee đóng 3 cửa hàng ở TP.HCM

Nhiều mặt bằng vốn là cửa hàng Chagee đang được các môi giới rao thuê trên mạng xã hội. Trong đó, vị trí 133-135 Bàu Cát (phường Tân Bình) giá 140 triệu đồng, vị trí 178-180 Lê Hồng Phong - An Dương Vương (phường Chợ Quán) 2 mặt tiền giá 250 triệu đồng và vị trí 119G 119H Phổ Quang (phường Đức Nhuận) giá 180 triệu đồng/tháng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Chagee xác nhận việc thương hiệu sẽ dừng hoạt động 3 cửa hàng tại TP.HCM từ giữa tháng 12 tới. Tuy nhiên, vị đại diện cho biết việc dừng hoạt động một số cửa hàng nằm trong quá trình rà soát vận hành định kỳ nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn.

Chagee vẫn cân nhắc mở rộng ở Việt Nam

Theo đó, Chagee sẽ dừng hoạt động 3 cửa hàng tại Phổ Quang, Lê Hồng Phong và Bàu Cát (TP.HCM) từ ngày 15/12. Doanh nghiệp đồng thời cho biết đang cân nhắc các vị trí mới cho kế hoạch mở rộng trong tương lai.

Đại diện hãng nhấn mạnh việc đóng 3 điểm bán hiện tại được định vị là một phần trong quá trình rà soát và điều chỉnh hệ thống.

Theo ông Nguyễn Thái Bình, đồng sáng lập Học viện Concepts - VCS, việc một chuỗi trà sữa như Chagee đóng 3 cửa hàng tại TP.HCM không đồng nghĩa thương hiệu này đang "đuối sức".

“Với góc nhìn vận hành chuỗi, tôi sẽ gọi hiện tượng này là tái cấu trúc danh mục điểm bán, hơn là thương hiệu đang thu hẹp hoạt động”, ông nhận định.

Chagee từng có giai đoạn mở rộng khá nhanh tại thị trường Việt Nam. Đầu năm 2026, thương hiệu liên tục tổ chức các đợt khai trương, trong đó cửa hàng Phổ Quang mở cuối tháng 1, sau đó đến cửa hàng ở Lê Hồng Phong.

Theo chuyên gia, với một thương hiệu mới bước vào thị trường và mở rộng nhanh, một số cửa hàng có thể đóng vai trò như những phép thử về tệp khách hàng, lưu lượng khách, doanh thu trên mỗi m2, chi phí thuê và tần suất khách quay lại.

“Cần quan sát họ đóng cửa hàng nào, giữ cửa hàng nào và sau đó mở mới ở đâu”, ông Bình nói.

Một cửa hàng có doanh thu vẫn có thể bị đóng nếu tỷ lệ chi phí thuê trên doanh thu quá cao, diện tích sử dụng kém hiệu quả hoặc lưu lượng khách không chuyển đổi thành hóa đơn tương xứng.

Đặc biệt, với ngành đồ uống, theo ông Bình, việc sở hữu một mặt bằng đẹp không đồng nghĩa cửa hàng có thể duy trì hiệu quả nếu khách hàng không có đủ lý do để quay lại thường xuyên.

Các chuỗi F&B đều đang tái cấu trúc điểm bán

Động thái của Chagee diễn ra trong bối cảnh nhiều thương hiệu F&B lớn trên thị trường cũng đang điều chỉnh quy mô.

The Coffee House từng thu hẹp đáng kể hệ thống cửa hàng sau giai đoạn phát triển nhanh. Một số thương hiệu như 3 O'clock, Mixue cũng ghi nhận việc đóng cửa hoặc thay đổi điểm bán tại một số khu vực.

Tuy nhiên, theo ông Bình, những diễn biến này chưa đủ để kết luận toàn thị trường F&B đang co cụm.

Chuyên gia cho rằng trong giai đoạn 2026-2027, bài toán cho các thương hiệu F&B là khả năng duy trì những cửa hàng hiệu quả, thay vì mở rộng ồ ạt. Ảnh: NVCC.

Số liệu 6 tháng đầu năm 2026 của iPOS.vn và Nestlé Professional cho thấy hơn 52% doanh nghiệp được khảo sát vẫn có kế hoạch mở thêm cửa hàng hoặc phát triển quy mô trong nửa cuối năm.

“Tiền của người tiêu dùng vẫn ở trong thị trường, nhưng đang dịch chuyển sang những thương hiệu mang lại cảm giác đáng tiền hơn”, ông Bình nói.

Điểm đáng chú ý là tăng trưởng không phân bổ đồng đều. Khoảng 43% cơ sở F&B được khảo sát ghi nhận doanh thu thấp hơn cùng kỳ, trong khi tỷ lệ cơ sở đồ uống tăng trưởng chỉ khoảng 16%, thấp hơn nhóm đồ ăn ở mức gần 26%.

Theo ông Bình, giai đoạn 2026-2027 sẽ không còn đơn thuần là cuộc đua về số lượng cửa hàng mà là khả năng duy trì những cửa hàng hiệu quả.

Từng điểm bán phải chứng minh được doanh thu, lợi nhuận sau biến phí, tỷ lệ chi phí mặt bằng, hiệu suất nhân sự, tỷ lệ khách quay lại và thời gian hoàn vốn.

“Trước đây, một thương hiệu có thể mở 10 cửa hàng rồi kỳ vọng quy mô tự tạo lợi thế. Bây giờ bài toán phải đi ngược lại là từng cửa hàng phải chứng minh được hiệu quả của chính nó”, chuyên gia nhận định.

Vì vậy, việc một thương hiệu đóng một vài cửa hàng không nhất thiết đồng nghĩa hoạt động kinh doanh đang suy yếu. Đây có thể là quá trình tái phân bổ mặt bằng và nguồn lực, khi doanh nghiệp loại bỏ những vị trí kém hiệu quả để tìm kiếm địa điểm phù hợp hơn.