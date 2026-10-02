Canada đẩy nhanh dự án đường ống dầu, giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ

Xuất hiện cùng Thủ hiến Alberta Danielle Smith tại Fort McMurray, trung tâm ngành dầu cát của Canada, ông Carney cho biết Pacific Link được đưa vào diện ưu tiên theo đạo luật mới nhằm đẩy nhanh các dự án hạ tầng lớn. Chính phủ đặt mục tiêu hoàn tất quá trình này trước ngày 1/9/2027. Pacific Link cũng là dự án đầu tiên được áp dụng cơ chế đẩy nhanh phê duyệt theo đạo luật mới được chính phủ Tự do ban hành năm ngoái, với mục tiêu đưa ra quyết định cuối cùng về một dự án trong vòng một năm.

Phát biểu tại Fort McMurray, ông Carney nhấn mạnh: “Một đường ống tới bờ biển phía Tây là một phần trong sứ mệnh của chúng ta nhằm chuyển đổi nền kinh tế, tăng gấp đôi xuất khẩu ngoài thị trường Mỹ trong thập kỷ tới”.

Theo kế hoạch, Pacific Link sẽ vận chuyển khoảng 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ Bruderheim, Alberta, tới một cảng nước sâu gần Delta, tỉnh British Columbia. Dự án bao gồm việc xây dựng các bến cảng có khả năng tiếp nhận những tàu chở dầu với sức chứa lên tới 2 triệu thùng. Từ đây, dầu sẽ được vận chuyển bằng đường biển tới các thị trường quốc tế.

Ottawa cho biết dự án có thể tạo ra 140.000 việc làm và đóng góp hơn 20 tỷ CAD mỗi năm cho GDP Canada. Pacific Link được xem là một phần quan trọng trong nỗ lực của ông Carney nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và giảm tác động từ các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong nhiều năm, Canada đã xuất khẩu hơn 90% lượng dầu thô sang Mỹ thông qua đường ống. Ottawa cho biết Pacific Link có thể giúp giảm mức độ phụ thuộc tổng thể vào thị trường Mỹ xuống khoảng 65-70%, đồng thời mở rộng xuất khẩu sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Nếu được phê duyệt cuối cùng, dự án Pacific Link dự kiến khởi công vào năm 2032.