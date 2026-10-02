Hải Phòng tổ chức Hội chợ Thương mại điện tử năm 2026

Trong 2 ngày 1-2/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Sở Công Thương Hải Phòng phối hợp Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) tổ chức Hội chợ Thương mại điện tử năm 2026 với chủ đề “Kết nối vùng, mở rộng thị trường”.

Hoạt động được tổ chức nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 30/7/2026 của UBND thành phố Hải Phòng về tổ chức Chuỗi sự kiện ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ XII năm 2026.

Hội chợ thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các sàn thương mại điện tử... tham gia. Ảnh: TD

Hội chợ bố trí các gian hàng thương mại điện tử, giải pháp công nghệ số cùng khu vực trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Sự kiện có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các sàn thương mại điện tử, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ số, thanh toán điện tử và logistics.

Trong thời gian diễn ra, Hội chợ thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm, tạo cơ hội để người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận xu hướng thương mại điện tử, kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Điểm nhấn của Hội chợ là không gian trải nghiệm công nghệ số đa chiều, nơi khách tham quan trực tiếp trải nghiệm các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, quét mã QR, tìm hiểu các giải pháp công nghệ và kết nối với các sàn thương mại điện tử như Amazon, TikTok Shop, Shopee, Hi One…

Bên cạnh đó, khu vực trình diễn livestream bán hàng quy tụ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cùng các chuyên gia, KOLs/KOCs thực hiện các phiên livestream quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Thông qua hoạt động này, các chủ thể sản xuất có cơ hội tiếp cận phương thức bán hàng hiện đại, nâng cao năng lực chuyển đổi số và mở rộng kênh phân phối, đưa sản phẩm ra thị trường.