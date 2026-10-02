Cánh cửa mới từ thị trường Nga và CIS

Năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng đáng chú ý của thị trường Nga và CIS tại Đà Nẵng. Không chỉ tăng nhanh về lượng khách, thị trường này còn cho thấy đặc điểm lưu trú dài ngày, nhu cầu sử dụng dịch vụ chất lượng cao, tạo cơ sở để thành phố tiếp tục xây dựng một thị trường khách quốc tế ổn định và bền vững.

Khách Nga và CIS rất yêu thích Đà Nẵng

Khách Nga và CIS tăng mạnh, lưu trú dài ngày

Trong 8 tháng đầu năm 2026, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ khoảng 14,25 triệu lượt khách, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt khoảng 46.932 tỉ đồng, tăng 25,1%.

Đáng chú ý, Đà Nẵng đã đón hơn 411.000 lượt khách Nga và CIS, tăng 94,2% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm khoảng 5,8% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố. Sự tăng trưởng này góp phần đa dạng hóa cơ cấu thị trường quốc tế, đồng thời thúc đẩy các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, resort, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Theo Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên kết quả trên là sự phục hồi và mở rộng nhanh chóng của kết nối hàng không. Trong năm 2026, các đường bay và chuyến bay charter kết nối Đà Nẵng với nhiều điểm đến tại Nga và CIS. Thành phố phối hợp với hãng hàng không, doanh nghiệp và đối tác triển khai các chương trình chào đón đường bay, famtrip, presstrip, kết nối doanh nghiệp và giới thiệu điểm đến.

Cùng với hàng không, hoạt động xúc tiến, quảng bá tại thị trường nguồn được đẩy mạnh thông qua Hội chợ Du lịch Quốc tế MITT Moscow 2026 và chiến dịch quảng bá trên hệ sinh thái Yandex/ Yango. Chiến dịch đạt hơn 17,2 triệu lượt tiếp cận từ người dùng Nga và CIS; lượng tìm kiếm về Đà Nẵng trên Yandex tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ, đứng thứ hai trong số các điểm đến của Việt Nam.

Theo bà Thư Nguyễn, Giám đốc phát triển kinh doanh Yandex Ads tại Việt Nam, từ khi chiến dịch quảng bá bắt đầu vào tháng 4.2026, Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ hai về lượng tìm kiếm chủ động đối với các điểm du lịch Việt Nam trên Yandex, sau Nha Trang (Khánh Hòa). Trong giai đoạn tháng 1.2023-6.2026, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng tăng 281%.

Đáng chú ý, từ tháng 4-8.2026, Nga là thị trường mang lại nguồn truy cập lớn, chiếm 54-60% tổng số người dùng hoạt động. Du khách quan tâm đến điểm đến, tham quan, trải nghiệm, khách sạn, lễ hội - sự kiện và mua sắm. Đặc biệt, nhu cầu tìm kiếm không chỉ tập trung vào việc “đi đâu” mà còn là “ở đâu” và “trải nghiệm gì”.

Thực tế khai thác của doanh nghiệp cũng cho thấy tiềm năng của dòng khách này. Bà Hoàng Thái Minh, đại diện Anex Việt Nam cho biết, trong mùa du lịch 2026 doanh nghiệp kết nối 21 thành phố từ thị trường Nga và CIS với các điểm đến trọng điểm tại Việt Nam, ước tính đưa khoảng 380.000 lượt khách Nga và CIS đến Việt Nam.

Riêng tại Đà Nẵng, sau 6 tháng khai thác kể từ tháng 4.2026, Anex Việt Nam ước tính đã đưa 57.000 lượt khách Nga và CIS đến thành phố. Hơn 80% du khách lựa chọn lưu trú tại các khách sạn 4-5 sao, thời gian lưu trú bình quân từ 10 đêm trở lên. Trong những tháng cao điểm, nhu cầu sử dụng phòng của Anex đạt khoảng 1.300 phòng mỗi ngày.

Những con số này cho thấy thị trường Nga và CIS không chỉ tạo sản lượng khách mà còn mang đến dòng khách có thời gian lưu trú dài và nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trú chất lượng cao.

Trong năm 2026, các đường bay và chuyến bay charter kết nối Đà Nẵng với nhiều điểm đến tại Nga và CIS

Chuyển từ khai thác theo mùa sang dài hạn

Từ kết quả đạt được, Đà Nẵng đang hướng đến việc chuyển từ khai thác khách theo mùa sang xây dựng thị trường dài hạn. Thành phố xác định tiếp tục mở rộng quy mô, đồng thời tập trung vào dòng khách Nga và CIS lưu trú dài ngày, có khả năng chi tiêu cao và phù hợp với hệ sinh thái sản phẩm ngày càng đa dạng.

Các sản phẩm được định hướng kết hợp nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, golf, ẩm thực, văn hóa - di sản, qua đó khuyến khích du khách ở lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và gia tăng mức chi tiêu tại điểm đến.

Đối với mùa du lịch 2027, Anex Việt Nam dự kiến mở rộng quy mô khai thác tại Đà Nẵng, đặt mục tiêu phục vụ 98.000 lượt khách Nga và CIS, với nhu cầu sử dụng bình quân 2.800 phòng mỗi ngày. Mạng lưới đường bay dự kiến được mở rộng từ 17 thành phố thuộc thị trường Nga và CIS.

Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu năm 2027 tăng 30-40% lượng khách Nga và CIS so với năm 2026; mở rộng thị trường CIS, giảm phụ thuộc vào một vài điểm xuất phát đơn lẻ và từng bước chuyển đổi từ charter sang chuyến bay thường kỳ. Thành phố đồng thời hướng đến tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu bình quân, phát triển các sản phẩm golf, resort 5 sao, ẩm thực đặc trưng và tour thu - đông nhằm giảm tính mùa vụ.

Để hiện thực hóa mục tiêu, các doanh nghiệp được định hướng duy trì charter, nghiên cứu chuyến bay thường lệ, xây dựng tour 7-14 ngày và sản phẩm mùa thấp điểm; tăng cường FIT/OTA, KOL và bán trực tiếp. Trung tâm Xúc tiến du lịch tiếp tục kết nối hãng bay, lữ hành, khách sạn, điểm đến và các nền tảng OTA; duy trì thị trường Nga, mở rộng thị trường CIS, tổ chức MITT, famtrip, presstrip, workshop và đẩy mạnh digital/Yango.

Cùng với kết nối hàng không và sản phẩm, việc nâng cao năng lực phục vụ khách nói tiếng Nga cũng được đặt ra, trong đó có đào tạo nhân lực và phát triển dịch vụ, sản phẩm bằng tiếng Nga.

Với những tín hiệu tích cực trong năm 2026, thị trường Nga và CIS đang mở ra cơ hội để Đà Nẵng tiếp tục đa dạng hóa nguồn khách quốc tế. Từ nền tảng các đường bay charter, hoạt động xúc tiến và mạng lưới đối tác đã hình thành, thành phố hướng tới mở rộng sang nhiều quốc gia CIS, tăng kết nối hàng không, phát triển sản phẩm quanh năm và từng bước xây dựng dòng khách nói tiếng Nga trở thành một thị trường có đóng góp dài hạn cho du lịch Đà Nẵng và Việt Nam.