Thái Nguyên: Xuất khẩu đạt trên 90% kế hoạch năm

Sản phẩm điện tử là nhóm hàng chủ lực, chiếm hơn 93% giá trị xuất khẩu trong 9 tháng.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng mạnh trong quý III, với giá trị đạt gần 11,76 tỷ USD, tương ứng tăng 43,2% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung của 9 tháng. Riêng trong tháng 9, xuất khẩu đạt gần 3,62 tỷ USD, tăng 40%.

Các sản phẩm điện thoại, máy tính bảng và sản phẩm điện tử tiếp tục là nhóm hàng chủ lực, chiếm hơn 93% giá trị xuất khẩu trong 9 tháng. Bên cạnh đó, kim loại màu và sản phẩm may mặc cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Xuất siêu gần 8,7 tỷ USD cho thấy giá trị hàng hóa xuất khẩu tiếp tục vượt đáng kể giá trị nhập khẩu, đóng góp tích cực vào kết quả thương mại của tỉnh. Đơn hàng xuất khẩu tăng cũng tạo thêm việc làm và thúc đẩy các doanh nghiệp công nghiệp duy trì sản xuất trong những tháng cuối năm.

Đến hết tháng 9, xuất khẩu của tỉnh đã hoàn thành 90,65% kế hoạch năm, vượt 15,12% kịch bản đề ra cho cùng kỳ. Để đạt mục tiêu năm, xuất khẩu trong quý IV cần đạt thêm khoảng 3,13 tỷ USD. Với nhịp sản xuất hiện nay, xuất khẩu Thái Nguyên dự báo sẽ vượt kế hoạch năm 2026.