Thanh tra NHNN chỉ rõ loạt tồn tại tại OCB, từ cấp tín dụng đến lãi suất

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Kết luận thanh tra số 52/KL-TTNH4 đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) ghi nhận về cơ bản, OCB đã tích cực chấp hành các chủ trương, định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đa dạng hóa sản phẩm để đẩy mạnh phát triển bền vững và hoàn thiện chính sách tín dụng xanh.

Giao dịch tại một chi nhánh của OCB.

Bên cạnh những mặt đạt được, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra một số vi phạm và tồn tại của ngân hàng.

Thanh tra NHNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với OCB về một số hành vi liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, phân loại tài sản có, báo cáo các giao dịch phải báo cáo không đúng thời hạn theo luật định, thực hiện giao dịch ngoại tệ và việc ban hành quy định nội bộ. Vào ngày 18/8/2026, OCB đã nộp đầy đủ số tiền phạt vi phạm hành chính.

Ngoài ra, nhà băng này còn một số tồn tại khác liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ; khâu thẩm định và quyết định cấp tín dụng; kiểm tra, giám sát sau cho vay; việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng; hoạt động mua bán ngoại tệ và việc chấp hành chính sách về lãi suất huy động.

Cơ quan thanh tra kết luận các tồn tại trên xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan. Về khách quan, tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới và tại Việt Nam diễn biến khó lường, gây khó khăn cho việc kiểm soát và triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển của ngân hàng, kèm theo áp lực cạnh tranh lãi suất huy động trên thị trường.

Về chủ quan, công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát từ các cấp quản lý chưa thực sự hiệu quả; một số tập thể, cá nhân tại các đơn vị kinh doanh chưa chấp hành đầy đủ quy định pháp luật và quy định nội bộ của OCB.

Thanh tra NHNN nhấn mạnh các tập thể, cá nhân có liên quan trực tiếp phải chịu trách nhiệm đối với các vi phạm, tồn tại cụ thể. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành OCB trong từng thời kỳ chịu trách nhiệm chung đối với các vấn đề được nêu trong kết luận.

Từ những phát hiện trên, Kết luận thanh tra đưa ra các kiến nghị yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành OCB rà soát, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản trị, điều hành và kiểm soát hoạt động. Đồng thời, ban lãnh đạo ngân hàng phải chỉ đạo xác định và xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan, chỉ đạo các bộ phận xây dựng kế hoạch khắc phục toàn diện những vi phạm, tồn tại đã được chỉ rõ.

Đáng nói, mới đây Thanh tra NHNN Khu vực 9 thông báo kết luận thanh tra đối với OCB Đà Nẵng. Trong đó, kết luận nêu rõ hoạt động cho vay của OCB Đà Nẵng còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, thẩm định chưa đầy đủ, chặt chẽ tổng nguồn vốn đầu tư dự án, vốn tự có tham gia dự án.

Đánh giá nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hiện tại mà chưa đánh giá đầy đủ các yếu tố để làm cơ sở cho mức tăng trưởng, xác định nguồn thu nhập dựa vào thông tin khách hàng cung cấp, chưa đối chiếu với các nguồn thông tin khác.

OCB Đà Nẵng thực hiện kiểm tra, giám sát trước và sau khi giải ngân chưa đầy đủ, chưa kiểm tra xác minh thông tin người bán hàng. Một số dự án chậm tiến độ thi công nhưng chi nhánh vẫn chưa đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Chưa đánh giá có yếu tố ảnh hưởng nguồn trả nợ của khách hàng.

Về hoạt động bảo lãnh, thông tin về cơ sở tính phí về mức phí và phương pháp tính phí chỉ được quy định tại văn bản nội bộ của OCB, chưa được thỏa thuận cụ thể trong Hợp đồng cấp bảo lãnh.

Căn cứ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 9 đã yêu cầu OCB và OCB Đà nẵng thực hiện 10 kiến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế giúp ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.