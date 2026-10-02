Chính phủ đồng bộ giải pháp tháo gỡ rào cản xã hội hóa giáo dục

Sáng 2/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc, đối thoại với các doanh nghiệp trong lĩnh vực GD&ĐT nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong xã hội hóa giáo dục.

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Theo định hướng tại Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025, giáo dục công lập là trụ cột; giáo dục ngoài công lập là thành phần quan trọng cấu thành hệ thống giáo dục quốc dân.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc, đối thoại với các doanh nghiệp trong lĩnh vực GD&ĐT nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong xã hội hoá giáo dục. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Nguồn lực xã hội hóa chưa tương xứng tiềm năng

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên cho biết, hệ thống cơ sở giáo dục ngoài công lập phát triển mạnh về quy mô và loại hình, góp phần giảm áp lực cho hệ thống công lập.

Hiện giáo dục mầm non có 3.256 trường ngoài công lập; giáo dục phổ thông có 871 trường; giáo dục đại học có 67 trường và giáo dục nghề nghiệp có 325 trường.

Năm 2025, 28/34 tỉnh, thành phố báo cáo 348 dự án xã hội hóa giáo dục, với tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng. Nguồn vốn xã hội hóa đã hỗ trợ xây dựng khoảng 36.000 phòng học và 1.300 phòng công vụ cho giáo viên, với tổng kinh phí quy đổi ước tính khoảng 33.000 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên phát biểu. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT đánh giá kết quả xã hội hóa chưa tương xứng tiềm năng; mức độ xã hội hóa chênh lệch lớn giữa các cấp học, địa bàn, nguồn lực còn tập trung ở đô thị và những phân khúc thuận lợi.

Đại diện các doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc về khung pháp lý, chính sách hỗ trợ, đầu tư, đặt hàng; đồng thời đề xuất chính sách ưu đãi, tiêu chuẩn giáo viên và thành lập quỹ đầu tư phục vụ nghiên cứu.

Đồng bộ giải pháp tháo gỡ rào cản

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất quán khuyến khích xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực, trí tuệ, công nghệ và năng lực quản trị của xã hội cùng Nhà nước phát triển giáo dục. Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, giáo dục công lập là trụ cột, giáo dục ngoài công lập là thành phần quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm của lãnh đạo Chính phủ đối với vấn đề xã hội hóa trong lĩnh vực GD&ĐT. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ đồng bộ các vướng mắc về đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế, vốn và thủ tục hành chính; bảo đảm chính sách minh bạch, ổn định, dễ dự báo.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành rà soát, sửa đổi quy định về xã hội hóa giáo dục, nhất là đất đai, quy hoạch, xây dựng, thuế, đầu tư và tín dụng. Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng Nghị định về xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, hoàn thành trong quý I/2027.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Sa

Bộ NN&MT được giao tiếp tục rà soát pháp luật đất đai, cụ thể hóa chính sách ưu tiên quỹ đất sạch cho các dự án giáo dục. Bộ Tài chính nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng đối với cơ sở nhà, đất công dôi dư, ưu tiên bàn giao cho các dự án xã hội hóa giáo dục khi khu vực công lập không còn nhu cầu.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương rà soát, bố trí quỹ đất sạch, công khai danh mục dự án cần thu hút đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm bình đẳng, minh bạch giữa cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT nghiên cứu cơ chế đặt hàng dịch vụ giáo dục, hỗ trợ theo người học đối với các cơ sở ngoài công lập đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng; các bộ, ngành xây dựng chiến lược xúc tiến đầu tư quốc gia đồng bộ trong lĩnh vực giáo dục, thu hút chuyên gia, nhà khoa học quốc tế và kiều bào về nước giảng dạy, nghiên cứu lâu dài.