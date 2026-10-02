Lọc hóa dầu Nghi Sơn cung ứng 6,54 triệu tấn xăng dầu trong 9 tháng

Tổng Giám đốc NSRP Kazutaka Yamato phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí sáng 2/10 tại nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn (Thanh Hoá). Ảnh: Anh Nguyễn/Bnews/vnanet.vn

Đây là thông tin được đại diện NSRP cho biết tại buổi gặp báo chí sáng 2/10 tại nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn, Thanh Hoá.

Theo Tổng Giám đốc NSRP Kazutaka Yamato, trong 6 tháng đầu năm 2026 khi xung đột Trung Đông căng thẳng, nguồn cung dầu thô cung cấp cho nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn bị đứt gãy. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petroveitnam), nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn vẫn nhờ tối ưu hóa nguồn dầu, vận hành hiệu quả. Bên cạnh đó, với diễn biến tích cực của giá sản phẩm, đặc biệt là nhóm nhiên liệu chưng cất, NSRP vẫn duy trì được kết quả kinh doanh khả quan.

Tổng Giám đốc NSRP Kazutaka Yamato cũng cho biết, thời điểm này, nguồn cung dầu thô nguyên liệu chủ yếu từ Kuwait đã được nối lại nhưng NSRP cũng đã chủ động được nguồn cung dầu thô ngoài Kuwait để đảm bảo chủ động nguồn cung nguyên liệu cho sản xuất ổn định.

NSRP đã chủ động và linh hoạt trong đảm bảo nguồn cung dầu thô. Bên cạnh đó, NSRP đã chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhờ vậy đã làm nên thành công của NSRP. Ngoài ra, sự thành công của NSRP còn là nhờ sự hợp tác của Chính phủ Việt Nam, Petrovietnam, Bộ Công Thương, các nhà đối tác nước ngoài như Idemitsu…Tổng Giám đốc Kazutaka Yamato chia sẻ.

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí sáng 2/10 tại nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn (Thanh Hoá). Ảnh: Anh Nguyễn/Bnews/vnanet.vn

Về phân phối sản phẩm, hiện Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn (PVNDB) thực hiện tiêu thụ sản phẩm của NSRP thông qua cơ chế bao tiêu. PVNDB sẽ phân phối sản phẩm của NSRP tới các thương nhân đầu mối trên toàn quốc. Trong những giai đoạn thị trường biến động, NSRP phối hợp chặt chẽ với PVNDB lập kế hoạch phân bổ, logistics và quản lý tồn kho nhằm bảo đảm nguồn cung thông suốt cho thị trường trong nước, đồng thời thực hiện đầy đủ các cam kết thương mại.

Nhờ vậy, hiệu quả vận hành và tài chính của NSRP đã cải thiện đáng kể trong năm 2026. Kết quả này đến từ việc duy trì công suất vận hành cao, biên lợi nhuận lọc dầu thuận lợi, tối ưu hóa nguyên liệu đầu vào và quản lý chặt chẽ chi phí cũng như dòng tiền của Công ty.

Ông Lê Nguyễn Quốc Vinh-Giám đốc nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn phát biểu. Ảnh: Anh Nguyễn/Bnews/vnanet.vn

Theo ông Lê Nguyễn Quốc Vinh- Giám đốc nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn, hiện NSRP đã xử lý được 10 loại dầu thô khác nhau, ngoài dầu thô từ Kuwait. Từ tháng 9/2026, NSRP đã nhận được 3 tàu dầu thô từ Kuwait, trong tháng 10 này tiếp tục nhận 3 tàu dầu thô từ Kuwait.

Tuy nhiên, NSRP tiếp tục đánh giá về việc mở rộng danh sách dầu thô nguyên liệu để tăng tính chủ động và đảm bảo an toàn, ổn định nhà máy. Trong quý IV/2026, NSRP dự kiến cung ứng thêm khoảng 2,69 triệu tấn sản phẩm, nâng tổng sản lượng cả năm 2026 lên trên 9,2 triệu tấn.

Kết quả này giúp NSRP tiếp tục đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu xăng dầu trong nước, qua đó khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.