Mỹ thúc giục châu Âu giải phóng dự trữ diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu

Một trạm xăng ở Rome, Italy. Ảnh: THX/TTXVN phát

Mỹ đang thúc giục các đồng minh châu Âu giải phóng một phần nhiên liệu diesel trong kho dự trữ khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung toàn cầu và kiềm chế giá cảtrong bối cảnh nguồn cung trên thị trường toàn cầu bị gián đoạn.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 1/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng các đối tác châu Âu cần đẩy nhanh việc thực hiện những cam kết cung ứng hiện có, đồng thời nhanh chóng đưa thêm nguồn diesel ra thị trường để ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung hiện nay.

Đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/10 cho biết Washington có thể đề nghị các nước châu Âu giải phóng lượng diesel dự trữ chiến lược nhằm góp phần kiềm chế giá nhiên liệu.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho rằng việc phối hợp với châu Âu nhằm tăng nguồn cung các sản phẩm lọc dầu và giảm chi phí cho người tiêu dùng cũng nằm trong lợi ích của các nước châu Âu.

Tại cuộc họp các bộ trưởng thương mại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết hai bên mong muốn hợp tác trong vấn đề diesel.

Dự kiến trong ngày 2/10, các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức cuộc họp với Ủy ban châu Âu để thảo luận biện pháp phối hợp ứng phó với giá nhiên liệu tăng cao.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Anna Kaisa Itkonen cho biết thị trường diesel hiện “rất căng thẳng”, dẫn đến giá nhiên liệu cao đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Theo bà Itkonen, EC đang phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên để đánh giá tình hình và xem xét các biện pháp phù hợp nhằm ứng phó với giá nhiên liệu cao. Cơ quan này cũng sẽ trao đổi với Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Theo dữ liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá diesel trung bình tại Mỹ đã tăng hơn 70%, lên 6,39 USD/gallon kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát. Giá nhiên liệu tăng đang gây sức ép lên chi phí sinh hoạt và trở thành một trong những vấn đề kinh tế được quan tâm trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.