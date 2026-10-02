Hà Nội thu từ doanh nghiệp ngoài nhà nước, tiền sử dụng đất tăng mạnh

Thống kê TP Hà Nội cho biết, những tháng đầu năm 2026, Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy mạnh công tác quyết toán các dự án hoàn thành; tăng cường giải ngân vốn đầu tư công; chỉ đạo điều hành chi ngân sách đúng quy định, đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên trong năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2026 ước đạt 87,3% dự toán; chi ngân sách địa phương đạt 72,3%.

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Tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 9/2026 ước thực hiện 567,6 nghìn tỷ đồng, đạt 87,3% dự toán và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó: Thu nội địa 528,7 nghìn tỷ đồng, đạt 86,7% dự toán và tăng 4,6%; thu từ dầu thô 2,5 nghìn tỷ đồng, đạt 71,4% dự toán và tăng 18,8%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 33,8 nghìn tỷ đồng, đạt 92,4% và tăng 26,7%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa đến hết tháng 9/2026: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước thực hiện 63,4 nghìn tỷ đồng, đạt 75,9% dự toán và tăng 1,1% so cùng kỳ năm 2025; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 34,3 nghìn tỷ đồng, đạt 81,4% và tăng 33,9%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 134,0 nghìn tỷ đồng, đạt 94,1% và tăng 29,9%; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 106 nghìn tỷ đồng, vượt 5,2% và giảm 13,7%; thu tiền sử dụng đất 85,0 nghìn tỷ đồng, vượt 2,6% và tăng 2,1%; thuế thu nhập cá nhân 44,5 nghìn tỷ đồng, đạt 64,0% và giảm 8,0%; thu phí và lệ phí 24,5 nghìn tỷ đồng, đạt 81,7% và tăng 24,9%; lệ phí trước bạ 5,8 nghìn tỷ đồng, đạt 57,1% và giảm 3,2%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 11,9 nghìn tỷ đồng, đạt 79,5% và giảm 5,5%.

Số liệu Thống kê TP Hà Nội cho thấy, chi ngân sách địa phương đến hết tháng 9/2026 ước thực hiện 170,8 nghìn tỷ đồng, đạt 72,3% dự toán và tăng 86,8% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó: Chi đầu tư phát triển 111,7 nghìn tỷ đồng, đạt 88,6% dự toán và gấp 2,8 lần cùng kỳ; chi thường xuyên 58,9 nghìn tỷ đồng, đạt 73,4% và tăng 13,3%.

Một số lĩnh vực chi chủ yếu trong chi thường xuyên ngân sách địa phương đến hết tháng 9/2026: Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề thực hiện được 20,4 nghìn tỷ đồng, đạt 74,1% dự toán và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2025; chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể 9,3 nghìn tỷ đồng, đạt 97,1% và giảm 17,3%; chi các hoạt động kinh tế 8,2 nghìn tỷ đồng, đạt 60,7% và tăng 3,0%; chi bảo đảm xã hội 8,3 nghìn tỷ đồng, đạt 78,7% và tăng 57,7%; chi y tế, dân số và gia đình 3,5 nghìn tỷ đồng, đạt 79,7% và tăng 23,0%; chi bảo vệ môi trường 2,3 nghìn tỷ đồng, đạt 59,2% và tăng 5,4%; chi an ninh, trật tự, an toàn xã hội 2,2 nghìn tỷ đồng, đạt 98,0% và tăng 87%.