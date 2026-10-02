Giá vàng hôm nay (chiều 2-10): Giảm không đồng đều

Giá vàng miếng chiều nay giảm không đồng đều.

Các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giao dịch vàng miếng ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

DOJI giao dịch vàng miếng ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên chốt hôm qua.

Vàng miếng Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140,8 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng mua vào và giảm 200 nghìn đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay (chiều 2-10): Giá vàng miếng quay đầu giảm. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Ở phân khúc vàng nhẫn, một số thương hiệu điều chỉnh giảm giá mua vào - bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Cụ thể, SJC giao dịch vàng nhẫn ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng nhẫn 9999 ở mức 138,8 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng.

Vàng nhẫn PNJ niêm yết ở mức 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn DOJI không biến động so với phiên chốt hôm qua, giao dịch ở mức 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Phú Quý ổn định giao dịch ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đầu giờ chiều nay niêm yết quanh ngưỡng 4.191,5 USD/ounce (tương đương 132,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí).

Dữ liệu công bố ngày 30-9 cho thấy lạm phát tại Mỹ trong tháng 8 tăng ít hơn dự đoán, đồng thời mức lạm phát của tháng trước đó cũng được điều chỉnh giảm. Thông tin này đã làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong tháng 10. Thị trường hiện chỉ dự đoán 31% khả năng cơ quan này tăng lãi suất, giảm đáng kể so với mức 45% trước khi dữ liệu được công bố và mức 69% của một tuần trước đó.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng đã phần nào bị kìm hãm do lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ leo lên mức cao nhất trong hơn 20 năm, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cũng khiến kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty môi giới High Ridge Futures, cho rằng bất kỳ yếu tố nào làm tăng khả năng Fed nâng lãi suất sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý trên thị trường vàng.

Hiện tại, giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ, nhằm tìm kiếm thêm các manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của công ty XM Trading nhận định, tâm lý né tránh rủi ro của thị trường cùng việc khả năng tăng lãi suất của Fed giảm xuống đã hỗ trợ cho giá vàng. Dù vậy, ông nhận định xu hướng ngắn hạn vẫn là giảm giá và khả năng giá vàng quay trở lại mốc 4.000 USD/ounce hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt nếu báo cáo việc làm sắp tới mang lại những bất ngờ theo hướng tích cực.