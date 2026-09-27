An Giang đón chuyến bay thẳng đầu tiên đưa du khách từ Nga đến Việt Nam

Du khách Nga đến đặc khu Phú Quốc (An Giang). (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 27/9, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa du lịch cao điểm mùa Đông 2026 với sự kiện chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867, đưa du khách từ Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Việt Nam.

Chuyến bay VJ2867 vận chuyển hơn 370 du khách Nga đã hạ cánh an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong niềm vui, phấn khởi của hành khách.

Sự kiện không chỉ đánh dấu chuyến bay mở màn cho chiến dịch du lịch mùa Đông năm nay mà còn khẳng định sức hút mạnh mẽ của đảo Ngọc Phú Quốc đối với thị trường du khách Nga.

Tại sảnh đến quốc tế, không khí vô cùng rộn rã với chương trình múa lân chào mừng, tặng hoa và quà lưu niệm đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam dành tặng những vị khách quốc tế.

Nga tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Phú Quốc. Việc duy trì và tăng cường các đường bay trực tiếp không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn đáp ứng nhu cầu kỳ nghỉ dài ngày tránh đông của du khách.

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ chu đáo, các doanh nghiệp trên đảo đã chủ động kết nối chặt chẽ với hệ thống khách sạn, đơn vị vận chuyển, đội ngũ hướng dẫn viên và các khu vui chơi giải trí tại Phú Quốc, sẵn sàng mang đến những trải nghiệm lưu trú, nghỉ dưỡng trọn vẹn và an toàn cho du khách.

Với lợi thế khí hậu ấm áp, bờ biển đẹp cùng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến nghỉ Đông hàng đầu cho du khách quốc tế đến từ Nga và khu vực Đông Âu. Hoạt động này cũng đặt nền móng cho kế hoạch mở rộng kết nối đường bay quốc tế của Anex Vietnam trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Giám đốc Vận hành Anex Vietnam Ozkan Liman cho biết đơn vị đã có nhiều năm cung cấp dịch vụ điểm đến Phú Quốc cho thị trường Nga. Theo ông, kỳ vọng của khách hàng ngày càng cao qua mỗi mùa và mùa này cũng không ngoại lệ.

Phú Quốc hiện là một trong những điểm đến nổi tiếng hàng đầu không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, được du khách Nga yêu thích nhờ nắng, biển và những bãi cát trắng tuyệt đẹp.

Du khách Nga đến đặc khu Phú Quốc (An Giang). (Ảnh: TTXVN phát)

Đối với thị trường Nga, thủ tục hiện khá thuận lợi khi du khách được miễn thị thực lên đến 45 ngày mà không phải chuẩn bị các giấy tờ phức tạp. Do đó, tiềm năng và kỳ vọng đối với thị trường này là rất lớn.

Đại diện Anex Vietnam cho biết đơn vị dự kiến đưa khoảng 15.000 lượt khách Nga đến Phú Quốc mỗi tháng. Lượng khách này được kỳ vọng tiếp tục tăng qua từng mùa. Sang năm, Anex Vietnam sẽ nâng chỉ tiêu lên cao hơn.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, điểm sáng nổi bật của đảo Ngọc Phú Quốc là lượng khách quốc tế tăng 60,2% so với cùng kỳ, đạt hơn 1,92 triệu lượt, chiếm hơn 99% tổng lượt khách quốc tế đến tỉnh.

Con số này cho thấy Phú Quốc đang đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng du lịch của tỉnh An Giang, đồng thời là một trong những điểm đến thu hút khách quốc tế của Việt Nam trong 9 tháng năm 2026.

Đảo Ngọc Phú Quốc gần như trở thành đại diện cho thương hiệu du lịch quốc tế của tỉnh An Giang. Bên cạnh đó, việc mở rộng và duy trì các đường bay thẳng quốc tế kết nối Phú Quốc với các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Á và Đông Âu đã tạo thuận lợi cho khách quốc tế đến trực tiếp đảo Ngọc.

Cùng với đó, chuẩn bị cho sự kiện Hội nghị Cấp cao APEC 2027, dự án đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng đang được triển khai. Đến nay, hạng mục mở rộng đường cất hạ cánh đã hoàn thành 100% khối lượng; nhà ga VIP đạt 96% và nhà ga T2 đạt 72%.

Khi hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ trở thành “cửa ngõ” đón tiếp khách quốc tế, góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch và kinh tế đảo Ngọc Phú Quốc; đồng thời, dự kiến có thêm các đường bay quốc tế được mở thẳng đến Phú Quốc./.