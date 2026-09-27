Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng kiểm tra công tác phát triển du lịch tại Mù Cang Chải

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo xã Mù Cang Chải kiểm tra điểm du lịch Ruộng bậc thang tại Kim Nọi.

Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng đã khảo sát thực tế cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, cảnh quan, các điểm tham quan, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và một số sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện cho giải chạy Marathon “MU CANG CHAI ULTRA TRAIL” năm 2026.

Mù Cang Chải được biết đến là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với hệ thống ruộng bậc thang độc đáo, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc, trong đó nổi bật là văn hóa của đồng bào Mông. Những năm qua, địa phương từng bước hình thành nhiều sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm cộng đồng, văn hóa truyền thống, ẩm thực, nghề thủ công và cảnh quan ruộng bậc thang.

Dịp này, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo xã Mù Cang Chải đi kiểm tra thực tế một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn đang được triển khai thực hiện. Đây là những tuyến đường trọng điểm kết nối giữa các thôn và các xã lân cận, nhằm tạo đà để xã Mù Cang Chải phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo xã Mù Cang Chải kiểm tra tuyến đường giao thông nông khu Dào Xa đi thôn Háng Đăng Dê và khu nội bộ thôn Tà Chơ.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Giàng Quốc Hưng ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch theo hướng bền vững. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư và hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch; nâng cao chất lượng các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, điểm tham quan và các sản phẩm trải nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, phát triển du lịch cần gắn chặt với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái; chú trọng xây dựng hình ảnh Mù Cang Chải là điểm đến thân thiện, an toàn, giàu bản sắc và hấp dẫn đối với du khách.