Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X

Tham dự lễ khai mạc có Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) Lê Thị Hoàng Yến; Đại tá Nguyễn Thao Trường, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh Nghệ An và các khối diễu hành, các đoàn vận động viên và trọng tài.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026 không chỉ là ngày hội lớn của những người yêu thể thao, mà còn là dịp đánh giá những bước phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ X năm 2026.

Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Trong "Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục", Người khẳng định: "Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt. Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe".

Sau 80 năm, lời dạy của Bác vẫn là định hướng quan trọng đối với phong trào thể dục thể thao. Từ việc nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể chất, thể thao còn góp phần hình thành ý chí, nghị lực, lối sống lành mạnh và xây dựng con người phát triển toàn diện.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân Nghệ An luôn dành sự quan tâm cho sự nghiệp thể dục thể thao. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" ngày càng phát triển, lan tỏa từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền núi.

Biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Các khối diễu hành trong ngày hội lớn.

Các hoạt động tập luyện, thi đấu thể thao được tổ chức ngày càng đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, thể dục thể thao từng bước trở thành một phần trong đời sống văn hóa, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo không khí đoàn kết trong cộng đồng.

Đại hội Thể dục Thể thao cấp xã đã được tổ chức rộng khắp, nghiêm túc. 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội theo kế hoạch, tạo không khí thi đua sôi nổi và thực sự trở thành ngày hội thể thao của nhân dân.

Từ đó, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X là dịp để đánh giá kết quả phát triển phong trào thể dục thể thao ở các địa phương, đồng thời tuyển chọn, phát hiện những nhân tố có năng lực để tiếp tục bồi dưỡng, phát triển thể thao thành tích cao.

Một trong những nghi thức trang trọng tại Lễ khai mạc là lễ rước đuốc truyền thống. Vận động viên Nguyễn Trọng Dũng cùng 20 vận động viên tiêu biểu của tỉnh đã rước ngọn đuốc vào lễ đài.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận thực hiện nghi thức thắp lửa.

Trong không khí trang trọng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận thực hiện nghi thức thắp đài lửa Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X năm 2026, chính thức mở màn cho những ngày tranh tài của các vận động viên.

Đại hội lần này với chủ đề "Thể thao Nghệ An – Khát vọng vươn cao", là nơi hội tụ những gương mặt tiêu biểu của phong trào thể dục thể thao toàn tỉnh. Đây cũng là dịp để các vận động viên thể hiện tài năng, bản lĩnh, ý chí thi đấu; đồng thời giao lưu, học hỏi, tăng cường sự đoàn kết giữa các địa phương, đơn vị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các địa phương, đơn vị, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các vận động viên, huấn luyện viên và lực lượng tham gia tổ chức Đại hội cấp xã, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của thể thao tỉnh nhà.

Ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc.

Trong thời gian tới, các cấp, ngành và địa phương cần tiếp tục quan tâm phát triển thể dục thể thao theo hướng đồng bộ, toàn diện. Đẩy mạnh thể thao quần chúng, chú trọng giáo dục thể chất và thể thao học đường. Cùng với đó là tăng cường phát hiện, tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ, xây dựng lực lượng vận động viên kế cận và nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao.

Tỉnh Nghệ An cũng sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế, cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu; huy động thêm các nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành với thể thao, tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân rèn luyện sức khỏe và các tài năng thể thao được phát hiện, đào tạo, phát triển.

Các nghệ sĩ biểu diễn.

Đối với các vận động viên, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề nghị thi đấu với tinh thần tự tin, đoàn kết, trung thực, cao thượng; chấp hành nghiêm điều lệ, tôn trọng đối thủ và trọng tài, phát huy tài năng, bản lĩnh và quyết tâm để đạt thành tích cao.

Các huấn luyện viên, trọng tài và lực lượng phục vụ Đại hội được đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm công tâm, khách quan, chính xác; phối hợp chặt chẽ để các nội dung thi đấu diễn ra an toàn, công bằng, đúng điều lệ.

Tà áo dài trong đêm Đại hội Thể dục thể thao.

Các khối diễu hành.

Không chỉ là ngày hội tranh tài, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ X còn mang theo thông điệp về tinh thần rèn luyện và khát vọng vươn lên. Từ sân chơi thể thao, những giá trị về ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết và lối sống lành mạnh tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến cùng Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Đại hội.

Khép lại phần nghi lễ khai mạc là màn đồng diễn và chương trình nghệ thuật với chủ đề "Thể thao Nghệ An – Khát vọng vươn cao", gồm 3 chương: "Mạch nguồn Lam Giang", "Thể thao Nghệ An – Sức mạnh hội tụ" và "Khát vọng vươn cao – Nghệ An tỏa sáng".

Các cầu thủ bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Các tiết mục nghệ thuật, đồng diễn được dàn dựng trên nền những hình ảnh về quê hương, con người Nghệ An và hành trình phát triển của thể thao tỉnh Nghệ An, tạo không khí sôi động cho ngày hội thể thao lớn của địa phương này.