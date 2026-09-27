Vĩnh Long: Hòa thượng Kim Ngọc Toàn - Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh vừa viên tịch

Hòa thượng Aggadhammo Kim Ngọc Toàn (1959-2026)

Hòa thượng Aggadhammo Kim Ngọc Toàn, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long, trụ trì chùa Chà (ấp Sóc Chà, X.Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long).

Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 45 phút, ngày 26-9-2026 (16-8-Bính Ngọ) tại chùa Chà, ấp Sóc Chà, X.Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long; trụ thế: 67 năm, 47 hạ lạp.

Lễ nhập quan được cử hành vào lúc giờ 23 giờ ngày 26-9-2026 (16-8-Bính Ngọ).

Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Chà, ấp Sóc Chà, X.Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 7 giờ ngày 27-9-2026 (17-8-Bính Ngọ).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 30-9-2026 (20-8-Bính Ngọ). Sau đó cung tống kim quan Hòa thượng đến Đài trà-tỳ trong khuôn viên chùa Chà, xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long.