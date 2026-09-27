Sân chơi lớn cho tài năng múa trẻ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp tuyên truyền, quảng bá về cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026.

Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, lần đầu tổ chức trên quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật.

Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh và khuyến khích phát triển tài năng trẻ; Tạo môi trường để học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ thuật và nghệ thuật biểu diễn, từng bước tiếp cận các sân chơi múa chuyên nghiệp trong khu vực và quốc tế.

Ảnh minh họa.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức khuyến khích các cơ sở đào tạo quan tâm, đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nghệ thuật múa; Đồng thời tạo điều kiện để học sinh, sinh viên và lực lượng sáng tạo trẻ phát huy khả năng, xây dựng những tác phẩm có giá trị về nội dung, tư tưởng và thẩm mỹ.

Để quảng bá Cuộc thi, Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan, đơn vị và cơ sở đào tạo thuộc Bộ tăng cường thông tin trên website, fanpage và các kênh truyền thông; giới thiệu hoạt động đào tạo, tập luyện và quá trình chuẩn bị của thí sinh.

Các cơ sở đào tạo có thí sinh tham gia được đề nghị cung cấp hình ảnh, video, tư liệu về cơ sở đào tạo, giảng viên, thí sinh, tiết mục dự thi và quá trình tập luyện. Những tư liệu tiêu biểu sẽ được Ban Tổ chức tổng hợp, biên tập và lựa chọn đăng tải trên fanpage chính thức của cuộc thi.

Ban Tổ chức cũng khuyến khích các cơ sở đào tạo chủ động cung cấp những hình ảnh, tư liệu chất lượng, phù hợp, đã được đơn vị kiểm duyệt và có đầy đủ thông tin phục vụ công tác biên tập, đăng tải.

Cuộc thi được tổ chức thành 2 đợt, từ ngày 3 đến 6-11-2026 tại TP Hồ Chí Minh và từ ngày 10 đến 12-11-2026 tại Hà Nội.