Ba thế hệ nghệ sĩ hội ngộ giàu cảm xúc trong đêm nghệ thuật đặc biệt

Các nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tái diễn trích đoạn "Người ven đô" tại chương trình. Ảnh: THANH HIỆP

Đêm diễn là cuộc hội ngộ của ba thế hệ nghệ sĩ và khán giả, mở ra không gian để những tác phẩm, vai diễn và giai điệu từng làm nên ký ức sân khấu cải lương được sống lại.

NSND Minh Vương thể hiện xuất sắc vai Nguyễn Trãi trong trích đoạn "Rạng ngọc Côn Sơn" tại chương trình. Ảnh: Thanh Hiệp

Chương trình lần lượt giới thiệu các trích đoạn: Thái hậu Dương Vân Nga, Nàng Xê Đa, Rạng ngọc Côn Sơn, Phi vân điệp khúc, Tô Ánh Nguyệt, Cây sầu riêng trổ bông, Cô đào hát, Dấu ấn giao thời, Chiếc áo Thiên Nga, Chiến binh, Hiu hiu gió bấc, Câu hò đất mẹ, Người ven đô và Khát vọng tuổi trẻ.

Đạo diễn NSƯT Hoa Hạ đã dàn dựng chương trình “Nửa thế kỷ vang vọng hồn dân tộc” đầy ấn tượng và giàu cảm xúc, chào mừng Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang 50 tuổi. Ảnh: Thanh Hiệp

Mỗi trích đoạn mang một lát cắt riêng của sân khấu cải lương, từ những câu chuyện lịch sử, thân phận, tình nghĩa đến tình yêu quê hương, khát vọng sống và trách nhiệm với cộng đồng.

Điều đọng lại không chỉ là sự phong phú của danh mục tác phẩm, mà còn là cách các nghệ sĩ làm cho những trích đoạn hiện diện đầy sức sống trước khán giả.

Thế hệ nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đang tiếp nối sáng tạo bằng nỗ lực học tập, đúc kết kinh nghiệm và hướng tới những tác phẩm mới. Ảnh: Thanh Hiệp

Khán giả cổ vũ nồng nhiệt các nghệ sĩ: NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn, NSND Thoại Miêu, NSƯT Lê Thiện khi vẫn giữ vững lửa nghề, trao truyền tinh thần sáng tạo cho thế hệ trẻ thông qua hai trích đoạn Rạng ngọc Côn Sơn và Cây sầu riêng trổ bông.

Khán giả đã rơi nước mắt, reo hò cổ vũ khi xem lại trích đoạn "Cây sầu riêng trổ bông" do NSND Thoại Miêu, NSND Thanh Tuấn thể hiện - tác phẩm từng tạo tiếng vang cho Đoàn Văn Công TPHCM thập niên 70-80 Ảnh: Thanh Hiệp

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, nhà hát dự kiến phục dựng hai tác phẩm kinh điển Tô Ánh Nguyệt của cố soạn giả Trần Hữu Trang và Cây sầu riêng trổ bông của soạn giả Hoài Linh, Mộc Linh.

NSND Thoại Miêu, NSND Phượng Loan với trích đoạn "Thái hậu Dương Vân Nga" tại chương trình. Ảnh: Thanh Hiệp

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cho biết, 50 năm là dịp để tri ân những người đã trao truyền ngọn lửa nghề, nhưng cũng là lời nhắc về trách nhiệm của người đang tiếp tục giữ lửa. Khi tiếng đàn và câu ca vẫn có thể lay động khán phòng, cải lương mãi đi tới với những thế hệ khán giả mới.