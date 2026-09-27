Chuyến xe thiện nguyện đặc biệt của học sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Vừa qua, chuyến xe thiện nguyện mang tên “VECNI” của dự án xã hội và cộng đồng Socialet (dự án được thành lập bởi câu lạc bộ Ams Media - Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đã diễn ra thành công rực rỡ tại Trung tâm Phục hồi chức năng Người khuyết tật Thụy An (Hà Nội).

Ra đời với sứ mệnh nâng cao nhận thức cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn trong giới trẻ, mỗi mùa hoạt động của Socialet là một câu chuyện xã hội đầy trăn trở nhưng dạt dào cảm xúc. Bước sang mùa thứ 8 với chủ đề “Animura”, dự án mượn hình ảnh bức tranh cảm xúc để khắc họa hành trình con người lắng nghe, thấu hiểu và trân trọng từng sắc thái bên trong tâm hồn.

Đối với Socialet, hình ảnh “VECNI” chính là ẩn dụ tinh tế cho hành trình trưởng thành: Dù là niềm vui, sự lo âu hay những vết thương lòng, tất cả đều là những mảnh ghép vô giá tạo nên bức tranh tâm hồn duy nhất.

Tên gọi “VECNI” được lấy cảm hứng từ lớp sơn phủ cuối cùng mà người họa sĩ tỉ mỉ dán lên mặt canvas sau khi hoàn thành tác phẩm. Đó không chỉ là bước bảo vệ mà còn là công đoạn giúp từng nét vẽ, mảng màu và tâm huyết trong suốt quá trình sáng tạo được tôn vinh, tỏa sáng.

Thông qua “VECNI”, dự án gửi gắm thông điệp sâu sắc rằng một chặng đường khép lại không phải là sự kết thúc, mà là điểm tựa để mở ra một chương mới rực rỡ hơn. Đôi khi, con người cần dũng cảm đặt dấu chấm hết cho những điều đã qua để đón nhận cơ hội mới, và khi bức tranh cảm xúc đã đủ đầy mọi gam màu, đó cũng là lúc khoảnh khắc tỏa sáng thực sự bắt đầu.

Trong chuyến đi thiện nguyện đến Thụy An, các thành viên dự án đã trao tận tay những phần quà ý nghĩa đến các bạn nhỏ tại trung tâm. Bên cạnh những món quà vật chất, Socialet còn mang tới những trò chơi tương tác, tạo nên ký ức tràn ngập tiếng cười, niềm vui và sự chân thành.

Mùa hoạt động thứ 8 của Socialet đã chính thức khép lại, nhưng hành trình chạm đến trái tim của "VECNI" thì vẫn đang kéo dài. Từ lớp sơn bóng phủ trọn vẹn lên bức tranh cảm xúc cho đến những cái ôm, những phần quà được trao tận tay nơi Ba Vì nắng gió, dự án không chỉ hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh của mình mà còn để lại một khoảng lặng đong đầy sự đồng cảm. Nhắm mắt lại sau một hành trình dài, Socialet tự hào mỉm cười khép lại câu chuyện cũ, sẵn sàng cho những gam màu tươi sáng đang chờ phía trước.