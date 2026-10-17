Trường THCS Lê Văn Tám: 'Ðơn vị học tập' tiêu biểu

Học sinh được tham gia các hoạt động STEM

Khơi dậy niềm say mê học tập

Với quy mô 37 lớp, hơn 1.600 học sinh, Trường THCS Lê Văn Tám xác định xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” không chỉ dừng lại ở những tiêu chí thi đua, mà cần bắt đầu từ những việc làm thiết thực mỗi ngày. Đó là tạo hứng thú học tập cho học sinh, khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp và xây dựng môi trường để mỗi người đều có cơ hội học hỏi, tiến bộ. Bên cạnh chương trình chính khóa, học sinh được tham gia các hoạt động STEM, đọc sách, trải nghiệm thực tế, văn nghệ và thể thao, qua đó mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát huy sáng tạo và tinh thần hợp tác. Sau giờ học, sân trường lại rộn ràng tiếng cười với các hoạt động vui chơi, rèn luyện thể chất, góp phần giảm áp lực học tập và xây dựng môi trường học đường thân thiện.

Em Nguyễn Lương Hồng Ánh, học sinh lớp 9A9 chia sẻ: “Em rất vui và tự hào khi được học tập dưới mái trường Lê Văn Tám. Những giờ học STEM, thói quen đọc sách và các hoạt động trải nghiệm giúp em mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống. Mỗi ngày đến trường đều mang lại cho em niềm vui và cơ hội trưởng thành hơn”.

Học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ.

Trường THCS Lê Văn Tám duy trì bồi dưỡng chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ, nghiên cứu bài học, dự giờ và trao đổi kinh nghiệm. Công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số cũng từng bước được ứng dụng vào quản lý, dạy học.

Thầy giáo Phạm Quốc Anh - giáo viên Công nghệ, Tổng phụ trách Đội nhà trường cho biết: “Công nghệ số và AI giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, đổi mới cách dạy và tăng tương tác với học sinh. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng cách, có kiểm chứng và phù hợp với mục tiêu giáo dục. Vì vậy, mỗi thầy cô cần chủ động tự học, cập nhật kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm cùng đồng nghiệp”.

Mở rộng cơ hội phát triển

Song song với đổi mới phương pháp dạy và học, nhà trường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tiếp cận những phương thức dạy, học hiện đại. Các phòng học, phòng bộ môn được trang bị tivi màn hình lớn; hệ thống wifi phủ khắp trường, hỗ trợ khai thác học liệu và tổ chức các bài giảng trực quan. Đặc biệt, phòng thực hành giáo dục STEM đã mở thêm không gian để học sinh thực hành, tìm tòi và hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo.

Nhờ những điều kiện thuận lợi đó, học sinh có thêm cơ hội phát huy năng lực tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Olympic 19/4, IOE cấp quốc gia, Tin học trẻ và nhiều sân chơi trí tuệ, thể thao, văn hóa, văn nghệ. Nhà trường cũng chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, quan tâm những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sự phối hợp giữa nhà trường, Hội Khuyến học địa phương, cha mẹ học sinh, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã mang đến những suất học bổng, phần quà thiết thực, tiếp sức các em tiếp tục đến trường. Riêng năm học 2025 - 2026, nhà trường vận động hỗ trợ 48 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng.

Tiết học ở Thư viện.

Với những nỗ lực trong xây dựng môi trường học tập và phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, Trường THCS Lê Văn Tám được Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen vì thành tích xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026. Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cho nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Khuyến học, khuyến tài và xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng “Đơn vị học tập” phải bắt đầu từ những việc làm hằng ngày, khuyến khích giáo viên không ngừng đổi mới, học sinh chủ động học tập. Qua đó, góp phần hình thành văn hóa học tập trong nhà trường. Ông Nguyễn Trung Quốc - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Tám