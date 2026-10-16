Hà Nội đề nghị khen thưởng 9 nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Cô và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng). Ảnh: Lê Nguyễn

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, danh sách được đề xuất trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, phòng chuyên môn trực thuộc Sở, ghi nhận thành tích xuất sắc và những đóng góp tiêu biểu của các cá nhân đối với ngành Giáo dục Thủ đô.

Việc công khai danh sách được thực hiện theo quy trình khen thưởng quy định tại Quyết định số 677/QĐ-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xét chọn, tổ chức lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lấy ý kiến dư luận về danh sách từ nay đến trước 17h ngày 21-10-2026 nhằm bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch và khách quan trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

Các ý kiến đóng góp gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, qua Văn phòng Sở, số 81 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc qua email thidua@hanoiedu.vn.

Danh sách 9 nhà giáo được đề nghị xét tặng Bằng khen Nhà giáo tiêu biểu năm 2026 được công khai kèm theo thông báo của Sở: