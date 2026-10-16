Giúp học sinh tiểu học làm chủ công nghệ, sử dụng Internet an toàn

Tại hội nghị, học sinh, đoàn viên, thanh niên đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị về học tập, đời sống và phát triển toàn diện. Đáng chú ý, các em quan tâm đến việc sử dụng công nghệ, Internet an toàn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu quả, nhất là đối với học sinh tiểu học.

Các đồng chí trong Thường trực HĐND phường chủ trì hội nghị. Ảnh: Đỗ Hằng

Nhiều học sinh mong muốn được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, Internet và AI phục vụ học tập; trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo, bắt nạt trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư, cũng như biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp rủi ro trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, các em đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn giao thông tại cổng trường, hạn chế hàng rong gây ùn tắc, phòng, chống đuối nước, bảo đảm an toàn thực phẩm và tăng cường tư vấn tâm lý học đường.

Đoàn viên, thanh niên kiến nghị hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ số, phát triển sáng kiến cộng đồng; đồng thời quan tâm đầu tư sân chơi thể thao, bảo tồn văn hóa cồng chiêng và phát huy vai trò thanh niên trong bảo vệ môi trường.

Các cơ quan chuyên môn đã trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu, ghi nhận các kiến nghị để nghiên cứu, tham mưu giải pháp phù hợp.

Lãnh đạo phường trao quà cho các em học sinh. Ảnh: Đỗ Hằng

Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Hữu Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, nhấn mạnh ý nghĩa của việc đối thoại trực tiếp với trẻ em và thanh niên, qua đó kịp thời lắng nghe, giải quyết những vấn đề các em quan tâm. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp với gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số; hướng dẫn trẻ em sử dụng Internet, AI an toàn, hiệu quả; chủ động phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các nguy cơ trên không gian mạng.

Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, phường sẽ tổng hợp, đề xuất cấp trên xem xét, giải quyết theo quy định và thông tin kết quả đến các em. Đồng chí bày tỏ mong muốn thanh thiếu niên tiếp tục phát huy tinh thần tự tin, sáng tạo, tích cực học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Dịp này, Thường trực HĐND phường phối hợp với Hội Khuyến học phường trao 65 suất học bổng cho học sinh trên địa bàn.