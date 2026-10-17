Mở đường cho tương lai tươi sáng

Đây là khóa tuyển sinh đầu tiên của Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung, gồm 160 học sinh, được tổ chức thành 4 lớp, trong đó có 2 lớp 6 và 2 lớp 10. Các em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em nghèo, mồ côi và con cán bộ, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tuy các em đến từ nhiều miền quê khác nhau ở các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế nhưng lại mang theo ước mơ chung là cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho Tổ quốc trong tương lai. Em Hồ Huyền Trần, học sinh lớp 6, dân tộc Vân Kiều, ở thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị chia sẻ: “Em rất vui khi được học tập tại trường. Ước mơ của em mai sau sẽ trở thành nhà khoa học trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp để về xây dựng quê hương. Do vậy, em sẽ cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt để thực hiện ước mơ đó”.

Các học sinh Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung tham gia những giờ học đầu tiên.

Còn em Kha Thị Khánh Duyên, học sinh lớp 10, dân tộc Thái, ở bản Cây Me, xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An, có bố là bộ đội. Được học tập trong môi trường Quân đội, Duyên càng cảm nhận rõ hơn những giá trị của nền nếp, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Em chia sẻ: “Từ nhỏ, em luôn tự hào về màu áo Bộ đội Cụ Hồ của bố em. Điều này chính là động lực để em chăm chỉ học tập, rèn luyện thật tốt, phấn đấu để trở thành nữ chiến sĩ Quân đội và làm bố mẹ thêm tự hào”.

Cùng xa gia đình, cùng rèn luyện, cùng học, cùng chơi, cùng được các thầy cô, cán bộ quản lý chia sẻ vòng tay yêu thương, dìu dắt... đã tạo thành một sợi dây thắt chặt tình thân giữa các em, dần xóa mờ những lạ lẫm với môi trường mới, giúp vơi đi nỗi nhớ mong về gia đình trong lòng các em; góp phần sớm đưa các em làm quen với chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập dưới mái nhà chung là Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Các học sinh tiến bước tới trường.

Thiếu tá Đinh Hữu Sơn, Chính trị viên Đại đội 1, đơn vị quản lý học sinh lớp 6 cho biết: Để đón khóa học sinh đầu tiên, Phân hiệu 2 đã chủ động chuẩn bị từ cơ sở vật chất, nơi ăn ở, sinh hoạt đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Công tác tiếp nhận học sinh được thực hiện chặt chẽ, trong đó, đơn vị chú trọng nắm hoàn cảnh gia đình, sức khỏe, năng lực học tập, tâm tư, nguyện vọng của từng em. Đây là cơ sở để phân lớp, bố trí nơi ăn ở và tổ chức quản lý, giáo dục phù hợp. Bên cạnh đó, với học sinh lớp 6, những ngày đầu rất quan trọng. Cán bộ phải hướng dẫn cụ thể từ cách sắp xếp nội vụ, giờ giấc sinh hoạt, lễ tiết tác phong đến phương pháp học tập. Quan điểm của đơn vị là uốn nắn ngay từ đầu, nhưng phải kiên trì, gần gũi, giúp các em hiểu và tự giác thực hiện.

Trên giảng đường khang trang, các thiếu sinh quân khóa đầu tiên luôn có thái độ học tập nghiêm túc, chăm chú lắng nghe từng lời giảng; chăm chỉ học bài. Ngoài giờ học, các em thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ quy định; giữ gìn vệ sinh nơi ăn, chốn ở xanh, sạch, đẹp... Các em đã được từng bước hình thành thói quen tự lập, tính kỷ luật và ý thức trách nhiệm với bản thân, tập thể. Đây cũng là nét riêng của môi trường thiếu sinh quân.

Chỉ huy Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung trò chuyện động viên các học sinh.

Đại tá Nguyễn Đình Thắng, Chỉ huy trưởng Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung cho biết: Bên cạnh chương trình giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh được giáo dục chính trị, trang bị kiến thức quân sự, rèn luyện thể chất, kỹ năng sống, nền nếp và tác phong quân nhân theo quy định của Bộ Quốc phòng. Trong quá trình học tập, Phân hiệu chú trọng xây dựng môi trường giáo dục toàn diện; cán bộ quản lý sâu sát, gần gũi, kịp thời nắm bắt tâm tư của học sinh; giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy; các lực lượng phối hợp chặt chẽ trong quản lý, giáo dục, rèn luyện. Qua đó tạo điều kiện tốt nhất để các em yên tâm học tập, từng bước hình thành nền nếp, ý thức kỷ luật, kỹ năng sống.

Ngày nối ngày, những thiếu sinh quân của khóa tuyển sinh đầu tiên của Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung càng trở nên trưởng thành, vững vàng trong môi trường sống tập thể. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Quân đội trong chăm lo, tạo điều kiện học tập, rèn luyện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ có tri thức, sức khỏe, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm. Trước đây, nhiều em thiếu sinh quân phải đối diện với những khó khăn trên hành trình tri thức vì hoàn cảnh gia đình. Nhưng dưới Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Trung, được tạo điều kiện cả về vật chất, tinh thần để rèn luyện trí lực và thể lực sẽ góp phần mở đường hướng cho các em một tương lai tươi sáng.