Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông giành Giải nhất cuộc thi 'Sinh viên an ninh mạng 2026'

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng (ngoài cùng bên trái) và Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an Nguyễn Hồng Quân (ngoài cùng bên phải) trao giải Nhất cho đội thi PTIT.BW đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. (Ảnh CÔNG TÂM)

Tối 16/10, tại Hà Nội, Vòng Chung khảo cuộc thi “Sinh viên An ninh mạng 2026” đã khép lại, ghi nhận những nỗ lực, bản lĩnh và trí tuệ của 66 đội tuyển sinh viên Việt Nam và quốc tế, gồm 19 đội bảng A thi đấu trực tiếp và 47 đội bảng B thi đấu trực tuyến.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng nhấn mạnh: "Kết quả cuộc thi là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình học tập, rèn luyện và tinh thần dám thử thách của các em sinh viên". “Tôi cũng muốn nhắn gửi tới tất cả các đội thi: Giải thưởng rất đáng quý, nhưng điều có giá trị lâu dài hơn là những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm mà các em đã tích lũy; là khả năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề và sự kiên trì trước những tình huống khó. Dù kết quả hôm nay thế nào, mong các em tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, không ngừng học hỏi và trưởng thành từ mỗi thử thách”, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng chia sẻ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng. (Ảnh CÔNG TÂM)

Khẳng định tất cả các sinh viên tham gia cuộc thi đều đã là những người chiến thắng, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng An ninh mạng (A05), Bộ Công an khẳng định: "Cuộc thi khép lại nhưng hành trình học tập, rèn luyện và đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh mạng vẫn tiếp tục". Đại tá Nguyễn Hồng Quân kỳ vọng các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào hành trình bảo vệ an ninh mạng, không chỉ trong khuôn khổ cuộc thi mà cả trong học tập, công việc và sự nghiệp sau này, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn trên không gian mạng.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng An ninh mạng (A05), Bộ Công an. (Ảnh CÔNG TÂM)

Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 16 đội xuất sắc để trao giải chính thức gồm 1 Giải nhất, 2 Giải nhì, 3 Giải ba, 10 Giải khuyến khích. Đội PTIT.BW của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông giành Giải nhất với 50 triệu đồng tiền thưởng, cúp vô địch, huy chương, bằng khen. Ngoài ra đội đạt Giải nhất còn được nhận được 4 suất học bổng về học và thi chứng chỉ an ninh mạng quốc tế cấp độ 200 của Học viện công nghệ thông tin iPMAC và đối tác Offsec.

Hai đội giành Giải nhì là HCMACT-UniverSea thuộc Học viện Kỹ thuật mật mã - Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh và idontthinkwehaveaname thuộc Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) với mỗi giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Trao Giải nhì cho hai đội thi: HCMACT-UniverSea thuộc Học viện Kỹ thuật mật mã - Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh và idontthinkwehaveaname thuộc Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh CÔNG TÂM)

Ba Giải ba thuộc về các đội: TLU_Ch4nB0M4yDi của Trường đại học Thủy lợi; MiCayCapDo7 thuộc Học viện An ninh nhân dân; KMA.IMMORTAL thuộc Học viện Kỹ thuật mật mã.

10 Giải khuyến khích được trao cho 10 đội là các trường đại học tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Kết quả thi bảng B sẽ được công bố trên fanpage của sự kiện.