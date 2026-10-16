Kính AI gây lo ngại gian lận trước kỳ thi CSAT tại Hàn Quốc

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Bộ Giáo dục Hàn Quốc dự kiến yêu cầu giám thị kiểm tra kính của tất cả thí sinh trước mỗi buổi thi trong kỳ thi Kiểm tra Năng lực Học thuật Đại học (CSAT), còn gọi là Suneung, năm nay nhằm ngăn chặn hành vi gian lận bằng thiết bị tích hợp AI.

Theo quy định, thí sinh mang theo kính thông minh vào phòng thi, kể cả khi không sử dụng, cũng có thể bị coi là vi phạm quy chế. Người vi phạm sẽ bị hủy kết quả thi và cấm dự kỳ thi Suneung năm sau.

Ngày 10.10, một thí sinh bị phát hiện đeo kính thông minh trong kỳ thi tuyển sinh tại Đại học Yonsei. Dù đã được giám thị kiểm tra trước khi bắt đầu làm bài, người này được cho là đã đổi kính sau đó và chỉ bị phát hiện vào giai đoạn cuối của buổi thi.

Một trường hợp tương tự xảy ra tại Đại học Seoul ngày 3.10, khi một thí sinh bị phát hiện đeo kính thông minh trong kỳ thi tuyển sinh bằng hình thức viết luận. Nhà trường lập tức yêu cầu thí sinh rời khỏi phòng thi và cấm người này tham gia kỳ thi tuyển sinh trong 3 năm tiếp theo.

Việc phát hiện kính thông minh tích hợp AI không dễ dàng, bởi các thiết bị này có kiểu dáng gần giống kính mắt thông thường, khó nhận biết bằng mắt thường.

Việc tăng cường kiểm tra được dự báo sẽ khiến nhiệm vụ của giáo viên làm giám thị kỳ thi CSAT thêm nặng nề. Họ không chỉ phải giám sát quá trình làm bài mà còn cần phát hiện những thiết bị có khả năng hỗ trợ gian lận.

Máy dò tần số vô tuyến có thể hỗ trợ nhận diện kính thông minh, nhưng khó được triển khai kịp thời trong kỳ thi năm nay.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội ngày 7.10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Choi Kyo-jin cho biết sự khác biệt về môi trường thi có thể khiến thiết bị phát hiện xảy ra sai sót, gây khó khăn cho việc áp dụng ngay các giải pháp công nghệ.

Vì vậy, trong kỳ thi sắp tới, giám thị vẫn chủ yếu phải dựa vào quan sát trực tiếp và phán đoán để nhận diện kính AI.

Bộ Giáo dục dự kiến sản xuất các video hướng dẫn nhằm giúp giám thị nhận biết những loại kính thông minh phổ biến, phân biệt chúng với kính thông thường và phát hiện các biểu hiện đáng ngờ có thể liên quan đến hành vi gian lận.

Tuy nhiên, nhiều giáo viên cho rằng chỉ tập huấn là chưa đủ để giải quyết những khó khăn phát sinh khi kiểm soát các thiết bị hỗ trợ AI.

Giám thị có thể đối mặt với tranh chấp nếu thí sinh phản đối hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra. Trong khi đó, việc kiểm tra kéo dài có thể làm gián đoạn kỳ thi và ảnh hưởng đến những thí sinh khác. Giáo viên còn phải xử lý các tình huống phát sinh trong lúc giám sát, làm gia tăng áp lực và lo ngại về trách nhiệm cá nhân.

Trước thực tế này, các giáo viên kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc, đồng thời ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình kiểm tra và cách xử lý những trường hợp nghi ngờ gian lận.

Hôm 15.10, Liên đoàn Giáo viên Trung học Quốc gia đã phát động kiến nghị trên toàn quốc, yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc của giám thị CSAT và tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý trong công tác tổ chức, giám sát kỳ thi.

Tổ chức này đề nghị bổ sung nhân lực hỗ trợ kiểm tra kính thông minh, đồng thời xây dựng quy trình rõ ràng để xử lý tranh chấp và xác định trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Liên đoàn dự kiến gửi kết quả kiến nghị đến Bộ Giáo dục, Viện Nghiên cứu và Đánh giá Chương trình giảng dạy Hàn Quốc cùng các sở giáo dục địa phương, đề nghị triển khai biện pháp trước kỳ thi CSAT năm nay và thực hiện các cải cách dài hạn nhằm giảm áp lực cho giáo viên.