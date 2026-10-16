Trao giải cuộc thi Sinh viên an ninh mạng 2026

Trao giải Nhất cho đội thi PTIT.BW của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: Công Tâm

Tối 16-10, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức trao giải Bảng A vòng chung khảo cuộc thi Sinh viên an ninh mạng 2026.

Tại vòng chung khảo, 19 đội tuyển Bảng A thi trực tiếp; 47 đội thi ở Bảng B thi theo hình thức trực tuyến.

Trải qua 8 giờ thi đấu kịch tính, thể hiện kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội qua từng thử thách chuyên môn, Ban Tổ chức đã lựa chọn 16 đội trao giải chính thức.

Trao giải Nhì cho hai đội thi: HCMACT-UniverSea thuộc Học viện Kỹ thuật mật mã - Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh và idontthinkwehaveaname thuộc Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh). Ảnh: Công Tâm

Tại lễ trao giải bảng A tối nay, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích, cho những đội thi có thành tích xuất sắc.

Cụ thể đội PTIT.BW của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã giành giải Nhất. Đội đạt giải Nhất được tặng thưởng 50 triệu đồng tiền thưởng, cúp vô địch, huy chương, bằng khen; ngoài ra đội đạt giải Nhất còn được nhận được 4 suất học bổng về học và thi chứng chỉ an ninh mạng quốc tế cấp độ 200 của Học viện công nghệ thông tin iPMAC và đối tác Offsec.

Hai đội giành giải Nhì là HCMACT-UniverSea thuộc Học viện Kỹ thuật Mật mã - Phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh và idontthinkwehaveaname thuộc Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh), mỗi giải thưởng trị giá 20 triệu đồng.

Ba giải Ba thuộc về các đội: TLU_Ch4nB0M4yDi của Đại học Thuỷ Lợi; MiCayCapDo7 thuộc Học viện An ninh nhân dân; KMA.IMMORTAL thuộc Học viện Kỹ thuật Mật mã.

Phó cục trưởng Cục An ninh mạng, Đại tá Nguyễn Hồng Quân. Ảnh: Công Tâm

Ban tổ chức cũng trao 10 giải Khuyến khích cho 10 đội là các trường đại học tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Tại lễ tổng kết và trao giải, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, nhấn mạnh vai trò của việc phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực an ninh mạng chất lượng cao. Sinh viên không chỉ tiếp tục học tập, nghiên cứu, làm chủ tri thức mới, mà phải nâng cao năng lực thực hành và thích ứng trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Tài năng công nghệ cần gắn với đạo đức nghề nghiệp, ý thức thượng tôn pháp luật và trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước.