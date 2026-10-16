Trường Đại học Ngoại ngữ vinh danh 25 sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ tuyển sinh năm 2026

Tại chương trình, Trường ĐHNN Đà Nẵng đã vinh danh, khen thưởng 25 sinh viên đạt kết quả xuất sắc trong kỳ tuyển sinh vừa qua. Trong đó, thủ khoa toàn trường Trần Lê Hải Trân (sinh viên lớp 26SPA02, ngành Sư phạm tiếng Anh, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ) được trao thưởng 30 triệu đồng. Nhà trường cũng khen thưởng 1 sinh viên đạt kết quả cao theo phương thức tuyển thẳng với mức 20 triệu đồng và 23 thủ khoa ngành với mức 10 triệu đồng/sinh viên.

Dịp này, nhà trường trao học bổng nâng bước sinh viên cho 18 trường hợp với trị giá 5 triệu đồng/suất, cùng các suất học bổng do các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành tài trợ. Tổng giá trị khen thưởng, vinh danh thủ khoa và trao học bổng đợt này hơn 850 triệu đồng, bao gồm 280 triệu đồng tiền thưởng vinh danh và hơn 580 triệu đồng dành cho học bổng, tiếp sức sinh viên.

Lãnh đạo Trường ĐHNN Đà Nẵng vinh danh, trao thưởng cho Thủ khoa trường Trần Lê Hải Trân.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Long - Hiệu trưởng Trường ĐHNN Đà Nẵng nhấn mạnh, các sinh viên được vinh danh là những gương mặt tiêu biểu cho tinh thần học tập nghiêm túc, ý chí phấn đấu bền bỉ và khát vọng chinh phục tri thức. Thành tích đạt được là kết quả của sự nỗ lực, kỷ luật bản thân cùng sự đồng hành từ gia đình, thầy cô. Bước vào môi trường mới, nhà trường mong muốn các em tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, tư duy độc lập, khả năng thích ứng và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

25 sinh viên xuất sắc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo ĐHĐN, ĐHNN và các đại biểu.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà trường cũng tổ chức talkshow truyền cảm hứng với chủ đề “Ngoại ngữ - Hành trang mở lối tương lai” và giao lưu âm nhạc, tạo không gian kết nối gắn kết cho toàn thể sinh viên.