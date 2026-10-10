Đạ Tẻh 2 lan tỏa chuyển đổi số từ cộng đồng dân cư

Các đội thi thể hiện các phần thi nhằm phát huy vai trò hỗ trợ người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong đời sống

Ngày 10/10, UBND xã Đạ Tẻh 2 tổ chức hội thi “Tổ Công nghệ số cộng đồng với chuyển đổi số” năm 2026, với chủ đề “Tổ Công nghệ số cộng đồng - Đồng hành cùng Nhân dân trong chuyển đổi số”.

Theo Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Tổ chức hội thi Phan Văn Đương, hội thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; đồng thời nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng số cho thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng.

Các đội thi thể hiện các phần thi nhằm phát huy vai trò hỗ trợ người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong đời sống

Qua đó, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt tại cơ sở trong tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử VNeID, chữ ký số và các nền tảng số phục vụ đời sống, sản xuất.

Hội thi cũng là dịp phát hiện, biểu dương những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng trên địa bàn; tạo điều kiện cho các đội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, từng bước xây dựng công dân số, xã hội số từ cơ sở.

Đông đảo các đội đến từ các tổ công nghệ số trên địa bàn xã Đạ Tẻh 2 tham dự hội thi

Tham gia hội thi có 11 đội đến từ 11 thôn trên địa bàn xã. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: khởi động số, ứng dụng số và kết nối số, với nội dung gắn liền kiến thức chuyển đổi số và những tình huống thực tế tại địa phương.

Ở phần thi khởi động số, các đội trả lời câu hỏi trắc nghiệm về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phong trào “Bình dân học vụ số”, VNeID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt, an toàn thông tin mạng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Các đội tham gia phần thi ứng dụng số tập trung vào kỹ năng xử lý tình huống

Phần thi ứng dụng số tập trung vào kỹ năng xử lý tình huống, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt VNeID, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ trong sản xuất, sinh hoạt và hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế tiếp cận các tiện ích số.

Trong khi đó, phần thi kết nối số tạo cơ hội để các đội thể hiện khả năng hùng biện, đưa ra sáng kiến phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển công dân số, ứng dụng AI và xây dựng nông thôn mới thông minh.

Lãnh đạo xã Đạ Tẻh 2 tặng hoa, khen thưởng cho các đội đạt thành tích tại hội thi

Thông qua các phần thi, kiến thức chuyển đổi số được truyền tải gần gũi, sinh động, gắn với nhu cầu thực tế của người dân. Đây cũng là dịp để các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.

Lãnh đạo xã Đạ Tẻh 2 tặng hoa, khen thưởng cho các đội đạt thành tích tại hội thi

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 7 giải Khuyến khích, cùng các giải phụ cho những đội có phần thể hiện nổi bật.

Lãnh đạo xã Đạ Tẻh 2 tặng hoa, khen thưởng cho các đội đạt thành tích tại hội thi