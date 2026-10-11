Phường Bắc Cam Ranh ra quân hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số

Ngày 11-10, tại Tổ dân phố Hòa Bình, UBND phường Bắc Cam Ranh tổ chức ra quân hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số; tham gia phong trào Bình dân học vụ số; cài đặt chữ ký số cá nhân; sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tiếp cận mô hình “Dịch vụ công lưu động”.

Tại buổi ra quân, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Cam Ranh đã hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; tuyên truyền, hướng dẫn mô hình “dịch vụ công lưu động” với đối tượng ưu tiên phục vụ là người yếu thế, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, gia đình chính sách. Đồng thời, hướng dẫn tra cứu, sử dụng mô hình “Sách điện tử thủ tục hành chính”; nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến; thực hiện chức năng phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia; cài đặt VNeID, khôi phục mật khẩu VNeID.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bắc Cam Ranh đến nhà người dân hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính.

Được biết, UBND phường Bắc Cam Ranh đã phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc ra quân hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và thực hiện “Dịch vụ công lưu động” trong thời gian từ nay đến hết ngày 5-11. Theo kế hoạch, các tổ công nghệ số cộng đồng có trách nhiệm hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi số và kỹ năng số. Định kỳ thứ Sáu hằng tuần, các tổ công nghệ số cộng đồng báo cáo kết quả thực hiện, bảo đảm hoàn thành mục tiêu trong năm 2026 đạt 70% người dân trong độ tuổi trưởng thành được xác nhận đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số trên nền tảng VNeID; 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân. Riêng mô hình “Dịch vụ công lưu động” được duy trì tùy thuộc vào nhu cầu của người dân.

Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bắc Cam Ranh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.