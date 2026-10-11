TP Hồ Chí Minh: Đồn Biên phòng Long Sơn hỗ trợ phụ nữ sử dụng tiện ích số

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn, hỗ trợ hội viên phụ nữ địa phương sử dụng các dịch vụ số, tiện ích số trên điện thoại thông minh; giúp hội viên làm quen với các thao tác, từng bước ứng dụng công nghệ vào sinh hoạt, công việc hằng ngày.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Sơn hỗ trợ hội viên phụ nữ phường Tân Phước sử dụng các tiện ích số.

Đây là nội dung thiết thực trong triển khai mô hình “Chi hội số - Gia đình số” gắn với “Công dân số”, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10). Với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ có thêm điều kiện tiếp cận, sử dụng các tiện ích số, nâng cao kỹ năng, chủ động tham gia chuyển đổi số tại địa phương.

Chương trình còn có các hoạt động: Ngày hội việc làm với chủ đề “Kết nối việc làm, kiến tạo tương lai”; đổi rác thải nhựa nhận nhu yếu phẩm; mô hình “Heo đất - Tiết kiệm sẻ chia hội viên”. Qua đó, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, thực hành tiết kiệm, bảo vệ môi trường, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân trên địa bàn biên giới biển.