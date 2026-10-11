TP Hồ Chí Minh: Đồn Biên phòng Long Sơn hỗ trợ phụ nữ sử dụng tiện ích số
Ngày 11-10, Đồn Biên phòng Long Sơn (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Phước tổ chức chương trình “Tháng cùng phụ nữ hành động” năm 2026.
Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ đã hướng dẫn, hỗ trợ hội viên phụ nữ địa phương sử dụng các dịch vụ số, tiện ích số trên điện thoại thông minh; giúp hội viên làm quen với các thao tác, từng bước ứng dụng công nghệ vào sinh hoạt, công việc hằng ngày.
Đây là nội dung thiết thực trong triển khai mô hình “Chi hội số - Gia đình số” gắn với “Công dân số”, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10). Với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ có thêm điều kiện tiếp cận, sử dụng các tiện ích số, nâng cao kỹ năng, chủ động tham gia chuyển đổi số tại địa phương.
Chương trình còn có các hoạt động: Ngày hội việc làm với chủ đề “Kết nối việc làm, kiến tạo tương lai”; đổi rác thải nhựa nhận nhu yếu phẩm; mô hình “Heo đất - Tiết kiệm sẻ chia hội viên”. Qua đó, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, thực hành tiết kiệm, bảo vệ môi trường, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân trên địa bàn biên giới biển.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tp-ho-chi-minh-don-bien-phong-long-son-ho-tro-phu-nu-su-dung-tien-ich-so-1060234