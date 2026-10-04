Đã nên mua iPhone 18 Pro Max chưa?

Sự xuất hiện của iPhone Duo là yếu tố dễ khiến người đang nhắm đến iPhone 18 Pro Max thay đổi kế hoạch. Đây là lần đầu Apple bước vào phân khúc smartphone màn hình gập, đồng nghĩa sản phẩm mang đến một kiểu trải nghiệm hoàn toàn khác so với thiết kế truyền thống của dòng Pro Max.

Khoảng cách giá giữa hai thiết bị cũng không nhỏ. iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm 41,99 triệu đồng, trong khi iPhone Duo bắt đầu từ 64,99 triệu đồng. Nếu muốn sở hữu đồng thời cả hai mẫu máy, người dùng phải chi gần 107 triệu đồng. Vì vậy, với những người chỉ muốn nâng cấp lên một thiết bị cao cấp, việc lựa chọn giữa thiết kế quen thuộc và một sản phẩm hoàn toàn mới của Apple sẽ đáng cân nhắc hơn.

iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max màu đỏ Burgundy.

Một vấn đề khác nằm ở chính dòng iPhone 18. Phiên bản tiêu chuẩn chưa xuất hiện cùng thời điểm với các mẫu Pro, khiến người dùng có thêm lý do để chờ đợi. Nếu không cần những tính năng cao cấp nhất, một mẫu iPhone 18 có giá thấp hơn nhưng vẫn đáp ứng phần lớn nhu cầu sử dụng có thể trở thành phương án phù hợp hơn về mặt chi phí.

Điều này đặc biệt đáng chú ý với những người không có nhu cầu sử dụng các tính năng chuyên nghiệp trên iPhone 18 Pro Max. Khi phiên bản tiêu chuẩn được giới thiệu, người mua sẽ có thêm cơ sở để so sánh giữa mức giá, cấu hình và những tính năng thực sự cần thiết trước khi quyết định bỏ ra khoản tiền lớn cho bản cao cấp nhất.

Thời điểm nâng cấp cũng là một câu chuyện khác. Apple được cho là đang chuẩn bị một thế hệ iPhone đặc biệt vào năm 2027 để đánh dấu 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện. Những thông tin rò rỉ cho thấy iPhone 20 có thể sở hữu nhiều thay đổi đáng kể về thiết kế, bao gồm thân máy thiên về kính, các cạnh cong và khả năng đưa camera trước xuống dưới màn hình.

Nếu đang sử dụng một chiếc iPhone vẫn đáp ứng tốt nhu cầu, việc chờ thêm một năm sẽ giúp người dùng có thêm lựa chọn và tránh phải nâng cấp liên tục. Đặc biệt, những thay đổi được đồn đoán dành cho iPhone 20 có thể khiến khoảng cách giữa một mẫu iPhone thông thường và thế hệ kỷ niệm này trở nên đáng chú ý.

Như vậy, iPhone 18 Pro Max vẫn là mẫu máy cao cấp dành cho người muốn sở hữu thiết bị mới ngay trong năm nay. Tuy nhiên, quyết định mua không chỉ phụ thuộc vào cấu hình hay thiết kế của sản phẩm. iPhone Duo, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn và thế hệ iPhone 20 dự kiến xuất hiện vào năm sau đều là những yếu tố có thể khiến người mua muốn cân nhắc thời điểm xuống tiền.