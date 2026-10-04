Diệt muỗi bằng tia laser

Photon Matrix Lab, công ty có trụ sở tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc dự kiến sẽ thực hiện đợt giao hàng đầu tiên của thiết bị diệt muỗi bằng laser vào cuối tháng này.

Thiết bị này sử dụng công nghệ lidar để quét môi trường xung quanh nhằm phát hiện các vật thể nhỏ bay chậm, sau đó tiêu diệt chúng bằng tia laser. Nó cũng được trang bị tính năng nhận diện người hoặc động vật lớn để tạm dừng hoạt động trước khi chúng tiến vào phạm vi bắn.

Truyền thông nước ngoài đưa tin rằng, mặc dù nguyên lý sử dụng tia laser để tiêu diệt muỗi đã từng được chứng minh trong môi trường phòng thí nghiệm, nhưng công nghệ này vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn nghiên cứu lý thuyết và chế tạo nguyên mẫu trong một thời gian dài.

Sản phẩm này đã thu hút sự quan tâm lớn trên một nền tảng gọi vốn cộng đồng của Mỹ. Mặc dù ban đầu công ty đặt mục tiêu huy động 20.000 đôla Mỹ (khoảng gần 520 triệu đồng), nhưng sản phẩm đã nhanh chóng 'gây sốt' trên mạng xã hội và cuối cùng huy động được hơn 2,8 triệu đôla Mỹ (khoảng gần 73 tỷ đồng). Sau đó, công ty đã nhận được hơn 5.000 đơn đặt hàng, chủ yếu từ châu Âu và Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, quá trình ra mắt sản phẩm thực tế lại kéo dài hơn dự kiến. Dù ban đầu công ty dự tính thời gian phát triển chỉ là ba tháng, nhưng thực tế lại mất tới ba năm để giải quyết các vấn đề như chậm trễ trong sản xuất hàng loạt và các lo ngại về an toàn.

Một đại diện công ty đã giải thích về những thách thức trong quá trình phát triển sản phẩm: "Vấn đề cốt lõi không chỉ đơn thuần là liệu tia laser có thể tiêu diệt muỗi hay không, mà là phải đạt được khả năng phát hiện chính xác, nhắm mục tiêu chuẩn xác và tiết kiệm năng lượng, đồng thời phải giải quyết được bài toán chi phí sản xuất và quy trình chế tạo. Để đưa sản phẩm ra thị trường, chúng tôi vừa phải đảm bảo hiệu suất và độ an toàn, vừa phải thiết lập chuỗi cung ứng và quy trình sản xuất".

Sản phẩm được tung ra thị trường với hai phiên bản: Một phiên bản sử dụng tia laser hồng ngoại và một phiên bản sử dụng tia laser xanh. Giá bán lần lượt là 988 đôla Mỹ (khoảng hơn 25 triệu đồng) và 1.088 đôla Mỹ (khoảng hơn 28 triệu đồng). Mặc dù cả hai mẫu đều có hiệu suất diệt muỗi như nhau, nhưng sự khác biệt nằm ở khả năng quan sát: Tia laser của mẫu hồng ngoại không thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong khi mẫu laser xanh lại phát ra chùm tia có thể nhìn thấy được.