Trải nghiệm HONOR X5ds: Màn hình phụ độc đáo cùng pin 6.000mAh với mức giá 3,9 triệu đồng

HONOR vừa chính thức mở rộng danh mục sản phẩm phổ thông bằng việc giới thiệu mẫu điện thoại HONOR X5ds tại thị trường Nam Phi. Điểm nhấn gây chú ý nhất của thiết bị nằm ở màn hình phụ đặt tại mặt lưng, một chi tiết hiếm thấy trong phân khúc điện thoại giá rẻ. Đây là bước đi tiếp nối định hướng phổ cập màn hình phụ của thương hiệu, vốn đã từng xuất hiện trên mẫu Honor Play 20A tại thị trường Trung Quốc.

Thiết kế hai màn hình: Trải nghiệm mới lạ trong phân khúc bình dân

Màn hình phụ ở mặt sau là trang bị công nghệ nổi bật nhất trên HONOR X5ds. Với kích thước 2.01 inch, sử dụng tấm nền LCD cùng độ phân giải 240 x 296 pixel, màn hình này giải quyết nhanh nhiều nhu cầu thực tế thường ngày. Người dùng có thể kiểm tra cuộc gọi đến, điều khiển trình nghe nhạc hoặc tận dụng camera sau để chụp ảnh tự sướng với thao tác một chạm mà không cần mở sáng màn hình chính.

HONOR X5ds ra mắt

Ở mặt trước, máy sở hữu không gian hiển thị rộng rãi với màn hình LCD 6.78 inch. Dù độ phân giải dừng ở mức 720 x 1576 pixel, màn hình này vẫn được trang bị tần số quét 120Hz mượt mà và độ sáng tiêu chuẩn đạt 600 nits, mang đến khả năng phản hồi thao tác cảm ứng nhanh nhạy trong tầm giá.

Hiệu năng phần cứng và bài toán dung lượng pin

HONOR X5ds được trang bị vi xử lý Unisoc T610 với cấu trúc tám nhân, bao gồm 2 nhân Cortex-A75 và 6 nhân Cortex-A55 chạy ở xung nhịp tối đa 1.8GHz. Đi kèm với đó là 4GB RAM vật lý, khả năng mở rộng thêm 4GB RAM ảo và 64GB bộ nhớ trong. Khả năng lưu trữ dữ liệu của máy có thể mở rộng lên đến 1TB thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD chuyên dụng.

Các tính năng chính của điện thoại

Cung cấp năng lượng cho hệ thống là viên pin dung lượng lớn 6.000mAh, đảm bảo thời lượng hoạt động bền bỉ cho các tác vụ hàng ngày. Tuy vậy, công suất sạc của thiết bị chỉ hỗ trợ tối đa 15W qua cổng USB Type-C, đồng nghĩa với việc người dùng sẽ cần khá nhiều thời gian để nạp đầy viên pin này. Về phần mềm, máy vận hành trên nền tảng Android 16 Go edition, phiên bản hệ điều hành được tinh gọn nhằm tối ưu hiệu năng cho các thiết bị cấu hình phổ thông.

Hệ thống camera và các cổng kết nối vật lý

Về khả năng chụp ảnh, HONOR X5ds sở hữu camera sau đơn với cảm biến 50 megapixel, khẩu độ f/1.8, hỗ trợ tính năng zoom kỹ thuật số 4x và tích hợp đèn flash LED. Cụm camera này có thể quay video với độ phân giải tối đa 1080p. Ở phía trước, camera selfie 5 megapixel cũng đáp ứng nhu cầu đàm thoại video ở chuẩn 1080p.

HONOR X5ds có giá phải chăng

HONOR X5ds có số đo kích thước 168.3 x 78.5 x 8.72mm và trọng lượng 214g. Máy đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước nhẹ IP52 và được tích hợp cảm biến vân tay ở nút nguồn cạnh bên. Thiết bị cung cấp đầy đủ các chuẩn kết nối cần thiết như mạng 4G LTE, hai khay nano-SIM, Wi-Fi hai băng tần, Bluetooth 5.0, định vị GPS cùng cổng tai nghe 3.5mm truyền thống.

Thông số kỹ thuật chi tiết của HONOR X5ds

Giá bán và mức độ tiếp cận

Tại Nam Phi, HONOR X5ds được mở bán với hai phiên bản màu sắc bao gồm Xanh rừng (Forest Green) và Đen đêm (Midnight Black). Mức giá niêm yết cho phiên bản 4GB RAM kết hợp 64GB bộ nhớ trong là 2.499 ZAR (tương đương khoảng 3,9 triệu đồng). Đây được xem là mức giá dễ tiếp cận đối với một thiết bị sở hữu cả màn hình phụ tiện lợi lẫn viên pin dung lượng lớn.