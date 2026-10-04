Robot hình người tự huỷ bằng cách nhảy xuống lò nung

Đội robot Figure 02 của công ty Figure AI (Mỹ) đã chính thức “tự hủy” bằng cách nhảy xuống lò hồ quang điện tại một xưởng đúc ở Imatra, Phần Lan.

Theo Interesting Engineering, quyết định này được đưa ra sau khi Figure AI nhận thấy việc duy trì đội robot thế hệ cũ không còn mang lại lợi nhuận, đặc biệt khi họ đã mở rộng sản xuất sang thế hệ robot mới Figure 03.

Trước khi bị tiêu hủy, Figure 02 đã làm việc tại nhà máy Spartanburg của BMW trong 11 tháng, hoạt động hơn 1.250 giờ và lắp ráp hơn 90.000 bộ phận.

Việc tháo rời từng cỗ máy được đánh giá là tốn thời gian và công sức, trong khi công ty cần phải phá hủy phần cứng độc quyền mà không để lộ thông tin về các bộ phận tùy chỉnh hay tài sản trí tuệ.

CEO Brett Adcock đã tổ chức một cuộc khảo sát trên mạng xã hội để quyết định số phận của Figure 02, trong đó phương án “kích nổ” thu hút 46,3% lượt bình chọn. Đặc biệt, nam diễn viên kiêm cựu thống đốc bang California, Arnold Schwarzenegger, đã đề xuất ý tưởng nung chảy robot.

Tuy nhiên, các cơ sở ở Mỹ và Mexico từ chối thực hiện do lo ngại về pin lithium-ion bên trong. Cuối cùng, Figure AI đã tìm được một xưởng đúc ở Phần Lan chấp nhận công việc này.

Trước khi thực hiện cú nhảy, kỹ sư của Figure AI đã phải dạy Figure 02 cách nhảy xuống. Họ lắp đặt túi khí lớn tại trụ sở ở San Jose để huấn luyện robot nhảy từ tòa nhà hai tầng và sử dụng diễn viên đóng thế làm mẫu chuyển động.

Đội ngũ kỹ sư cũng phát triển mô hình điều khiển trong môi trường mô phỏng để hướng dẫn robot nhảy xuống vị trí chính xác tại xưởng đúc.

Robot Figure 02 thực hiện “tụ huỷ” tại một lò nung thép ở Phần Lan. (Video: Figure AI)

Lò hồ quang điện tại xưởng đúc sử dụng ba điện cực graphite lớn để nung chảy phế liệu thép, với chỉ 6 chu kỳ nấu chảy trong 24 giờ, mỗi chu kỳ kéo dài 20 phút.

Mặc dù môi trường xung quanh lò phát ra bức xạ nhiệt cực cao và trường điện từ mạnh, khiến thiết bị điện tử thông thường bị vô hiệu hóa, nhưng các robot vẫn thực hiện chính xác thuật toán chuyển động đã được huấn luyện.

Sau khi đội robot biến mất trong lò, Figure AI đã vận chuyển những thanh kim loại thu được về Mỹ để gia công thành các kỷ vật với số lượng giới hạn, nhằm giữ gìn vật liệu từ robot đã ngừng hoạt động. Hiện tại, phần lớn Figure 02 đã bị phá hủy, chỉ còn một số ít được lưu trữ tại trụ sở công ty.

Figure AI sẽ giới thiệu robot Figure 03 trong tháng 10 này. Robot mới được trang bị bộ cảm biến và hệ thống tay được thiết kế lại, phù hợp với Helix - hệ thống thị giác, ngôn ngữ và hành động độc quyền của công ty.

Figure 03 sẽ được điều chỉnh để có thể sử dụng trong gia đình, với các tính năng như vật liệu bên ngoài mềm hơn, sạc không dây, hệ thống âm thanh cải tiến và bộ pin an toàn hơn phù hợp cho các hoạt động xung quanh con người.